Adriana Volpe mai vista così: vestito super provocante a letto

Adriana Volpe manda in delirio la community: la sua bellezza conquista tutti in una foto sul letto in cui emerge un fascino strepitoso.

Conduttrice, opinionista, volto famosissimo della televisione. Adriana Volpe fin da giovanissima è entrata nelle case e soprattutto nel cuore degli italiani.

Grazie ad un fisico statuario e ad un volto sensuale ha iniziato nel mondo della moda ed è stata notata anche dal cinema. Ha preso parte infatti a Viaggi di Nozze di Verdone e a Croce e Delizia di Luciano De Crescenzo fino alle chiamate in arrivo dal piccolo schermo. La sua carriera ha quindi vissuto un boom eclatante. Conduzioni, molti programmi vissuti da protagonista, poi la rottura e il caos con Magalli e una nuova fase sempre in tv da grande protagonista.

Da Pechino Express al Grande Fratello i fan l’hanno sempre ammirata. Proprio nella casa più spiata d’Italia è stata splendida concorrente. Elegante, mai banale, affascinante, poi impeccabile da opinionista scelta con grande lungimiranza da Alfonso Signorini.

Il padrone di casa le ha affidato un compito che dalle scaramucce con Sonia Bruganelli agli impeccabili e puntuali commenti è stato eseguito come sempre all’insegna dello spettacolo. Non c’è dubbio su questo, perché Adriana Volpe conosce i segreti della televisione, e soprattutto non passa mai inosservata.

Adriana Volpe incantevole sui social: che scatti

Fisico statuario, sguardo ammaliante, bellezza che fin da giovane le ha regalato tanti progetti brillantemente portati a termine. Adriana Volpe è uno dei volti più famosi della tv. Piace al pubblico femminile per la sua classe, ma ha conquistato i fan per un fascino unico e l’eleganza.

Inevitabile per lei incassare anche un seguito molto importante sui social. Le recenti presenze al GfVip hanno fatto scoprire anche un lato caratteriale che era emerso poco e che è molto piaciuto. Grande dialettica, puntualità e precisione nei commenti, la capacità di essere sempre chiara in studio.

Il resto lo fa un fascino unico, che anche nelle recenti foto è emerso con grande forza. L’ultima galleria ha incassato infatti una pioggia di reazioni positive. Vestito nero che evidenzia le forme curatissime, sguardo ammaliante, qualcosa di più lasciata intravedere sempre con eleganza e senza volgarità ai fan. Nella posa che arriva dal Festival di Cannes, in cui anche i fotografi l’hanno immortalata, il suo vestito e la sua classe non sono passati di certo inosservati. Il tutto si è tradotto in circa 400 commenti da parte di una community da mezzo milione di followers per una donna che non smette mai di stupire il pubblico italiano.