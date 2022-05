Elisabetta Canalis, top trasparente in auto: con lo zoom si vede tutto

Elisabetta Canalis ritorna in Italia e lo fa nel migliore dei modi. Come? Direttamente dall’auto in cui è passeggera mette in evidenza un top davvero niente male che non può passare assolutamente inosservato

Se vi state chiedendo se è il caso di fare lo zoom la risposta è solamente una: assolutamente sì. I follower non andati subito fuori di testa e lo hanno fatto capire in tutti i modi. Uno tar questi e aver lasciato, sotto al suo post, una quantità infinita di “like” ed anche commenti di approvazione visto che quello pubblicato dall’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha mandato completamente in tilt il social network. Guardare per credere – FOTO

Elisabetta Canalis torna in Italia in grande stile

Il suo ritorno in Italia è stato battezzato nel migliore dei modi, ovvero con una foto che ha mandato in tilt tutto il social network. E’ bastato poco, molto poco: una foto di Elisabetta Canalis, per cominciare al meglio la giornata, è proprio quello che vi vuole. Se ve lo state chiedendo in questo momento si trova a Milano per motivi di lavoro ed anche per godersi qualche attimo di relax. Nell’ultimo periodo ci ha deliziato con delle foto e video direttamente dagli Stati Uniti D’America con i suoi allenamenti intensi insieme alla sua personal trainer. Non in una palestra, ma direttamente nel giardino della sua abitazione. In quella occasione ha fatto vedere a tutti i suoi ottimi risultati ottenuti. In realtà anche nell’ultima immagine pubblicata si vede chiaramente parte del suo corpo con delle forme assolutamente invidiabili. Nel suo messaggio di didascalia ha scritto: “I’m back“. Sì è ritornata e lo ha fatto alla grande. Adesso, però, siamo arrivati al momento che stavate aspettando tutti quanti voi. Mettetevi comodi e soprattutto mettete da parte tutto quello che state facendo in questo momento perché c’è qualcosa di molto più importante.

Elisabetta Canalis, top irresistibile: si vede tutto – FOTO

Ecco a voi la splendida sarda che non smette mai di stupirci. In questa occasione si vede chiaramente un top a dir poco fantastico. Rigorosamente in “total black” (considerando anche gli occhiali da sole), la 43enne mostra un fisico assolutamente di una ventenne. L’occhio del follower non può che non cadere lì. Come riportato in precedenza: se vi state chiedendo se è il caso di utilizzare lo zoom la risposta è sì. Anzi, è quasi obbligatoria.