Il ko cambia tutto: scelto Belotti per la sostituzione, colpo in Serie A

Belotti lascia una porta aperta sul rinnovo ma la proposta in arrivo potrebbe cambiare le carte in tavola: pronto il colpo.

Urbano Cairo sulla trattativa per il rinnovo di Belotti ha raccontato proprio tutto. Dalla proposta, con tanto di rivelazioni sul contratto, alla volontà di chiudere l’affare. Poi anche la difficoltà nell’offrire cifre maggiori, fino ad una sorta di rottura.

Poi una retromarcia, trascinata anche dalla reti del Gallo, preziosissimo per il Torino e per Juric. Di mezzo però, non c’è solo in contratto da proporre al calciatore, ma anche l’interesse di molte squadra che vorrebbero averlo in rosa.

Il Gallo riflette, incassa e valuta in una scelta che potrebbe garantirgli esperienze importanti. Alla lista delle pretendenti si aggiunge infatti un altro club. La proposta potrebbe essere imminente, la società avrebbe le risorse per chiudere immediatamente il colpo, e per blasone Belotti avrebbe difficoltà nel declinare un affare che potrebbe davvero decollare.

Belotti incassa una chiamata importante: il colpo si può fare

La Fiorentina ha fiutato l’affare, il Napoli ci pensa, ma alla lista delle pretendenti si aggiunge un altro club. Il ko di Ibrahimovic potrebbe infatti spingere il Milan a valutare una pedina già pronta in Serie A e in grado di svolgere lo stesso ruolo dello svedese. Per caratteristiche il gallo sa giocare da prima punta, è utile in fase di ripiegamento e soprattutto è un lottatore.

Tutte caratteristiche che potrebbero spingere Pioli a chiedere un affondo deciso da parte della società. Il Milan ci pensa sul serio, convinto anche da una pista praticabile, soprattutto economicamente. Il calciatore andrebbe a giocarsi il posto con Giroud che non le può giocare tutte, sarebbe affascinato da un progetto in grande crescita e avrebbe anche la possibilità di disimpegnarsi in Champions.

Fattori questi, che si intrecciano ad un contratto ampiamente alla portata del Milan. Ecco perché i rossoneri potrebbero farsi avanti in maniera decisa, e c’è chi sussurra che tutte le altre trattative sarebbero in standby per capire come affondare il colpo. Sarebbe un innesto importante per i rossoneri, che già nei prossimi giorni sarebbero pronti a valutare le richieste del calciatore per regalare a Pioli un attaccante in grado di aprire spazi e andare con regolarità a bersaglio.