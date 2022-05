Pulizia Inter: doppia rescissione e monte ingaggi abbassato

Dagli incontri fra Zhang, i dirigenti e Inzaghi verrà fuori la nuova Inter: l’intenzione è di migliorare il gruppo. Prima però c’è bisogno di vendere e tre nomi su tutti incassano il benservito.

L’Inter ha voglia di raggiungere e superare quel pullman del Milan. Quell’emblema della festa rossonera, che brucia per una squadra convinta di poter fare il bis scudetto e invece seconda e con tanti rimpianti.

Qualcosa è mancato a Inzaghi, questo è chiaro. Forse qualche riserva importante, perché nei titolari l’Inter non è seconda a nessuno. Di sicuro ciò che non ha aiutato il tecnico è stata la scarsa esperienza di qualche calciatore, o la difficoltà di alcuni elementi nell’affrontare la stagione senza cali. Ecco perché il club è già intervenuto per dare al tecnico un portiere in grado di duellare con Handanovic. Resta quindi da capire quali saranno le valutazioni negli altri ruoli, ma un diktat sembra ormai chiaro.

L’Inter dovrà abbassare il monte ingaggi, forse sacrificare una pedina importante, ma di sicuro provare a piazzare in qualche modo quei calciatori che non hanno del tutto convinto. In tal senso i primi due dovrebbero incassare a breve il benservito. Marotta e Ausilio hanno già preso la loro decisione, e con i soldi che il club potrebbe risparmiare da ingaggi pesantissimi, sarebbero pronti innesti che il club ha già messo in preventivo.

Inter, tre big in partenza: decisione presa

C’è una fase del mercato che come sempre stuzzica Marotta. È lui il numero uno degli innesti a parametro zero, e in una sessione in cui i calciatori liberi sono tanti, e su tutti c’è Dybala, bisogna fare in fretta e bruciare la concorrenza. L’Inter vorrebbe tentare questa strada, o comunque approfondire il discorso con altri calciatori in scadenza senza grossi esborsi. Il piano sarebbe di piazzare subito quei calciatori che non fanno più parte del progetto, per investite poi i soldi.

Due su tutti sarebbero quindi con le valigie in mano. Le voci trovano conferme e in nerazzurro avrebbero intenzione di effettuare una cessione in attacco e una a centrocampo. Sanchez sarebbe in partenza, e il suo trasferimento potrebbe far risparmiare al club una cifra importante da reinvestire su un altra seconda punta più incisiva è più continua.

Stesso discorso sarebbe stato fatto a Vidal. L’Inter ha intenzione di investire a centrocampo, vorrebbe trovare un vice di Brozovic o comunque inserire un calciatore in grado di alzare il livello della squadra. Da Dybala a Frattesi, sono diversi gli obiettivi in due reparti in cui non sarà rivoluziona, ma di sicuro arriveranno rinforzi. L’Inter medita quindi, risparmierà di sicuro e cercherà una spinta in più nel campo e calciatori anche giovani per alzare il valore del club. Marotta è pronto, tratta intanto anche la cessione di Vecino che piace a Sarri, e i tifosi attendono il primo annuncio. Magari quel Dybala per cui potrebbe a breve esserci un incontro decisivo.