Delia Duran, sfilata bollente: il vestito stavolta è troppo corto – VIDEO

Questa volta, quello che vi faremo vedere, non è la solita foto postata da Delia Duran sul suo canale ufficiale Instagram, ma decisamente molto di più. Un filmato che non può passare assolutamente inosservato e merita la massima attenzione

Anche in questo VIDEO la modella venezuelana fa vedere a tutti le sue immense e straordinarie qualità. A dire il vero ce ne sono ed anche parecchie. Nel breve filmato che a breve noterete non c’è solamente la splendida ‘Lamborghini’ color verde che fa impazzire gli amanti del genere, ma anche la sua sfilata mentre entra in auto fa battere i cuori di tutti i suoi follower che non si aspettavano assolutamente una cosa del genere da parte sua.

Delia Duran, il filmato che ha fermato i cuori dei suoi fan

Si potrebbe anche trattare del titolo di un film, ma quello che ci ha regalato nelle ultime ore Delia Duran è assolutamente un qualcosa di fantastico. Continuiamo a rimanere senza parole in tutto quello che fa e soprattutto in quello che posta. A dire il vero la maggior parte degli italiani l’ha conosciuta pochi mesi fa in occasione dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. Prima come la compagna di Alex Belli. Poi, dopo alcune diatribe con Soleil Sorge in un clamoroso “triangolo” amoroso, è stata scelta dal conduttore Alfonso Signorini come nuova concorrente della casa più spiata d’Italia. Anche in quella occasione si è fatta apprezzare molto dal pubblico, soprattutto da quello femminile che si è schierato subito dalla sua parte. Adesso, però, siamo arrivati al punto che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettiamo da parte il gossip che in questo caso non c’entra molto e concentriamoci sul suo capolavoro appena pubblicato che sta raccogliendo una quantità di “like” infinita e molto importante. Guardare per credere.

Delia Duran, uno spettacolo della natura: mini gonna troppo aderente – VIDEO

In realtà il suo viso non viene mai inquadrato. Le riprese partono da dietro ed è lì che inizia il bello. Motivo? Si può notare il suo look decisamente incantevole. Una mini gonna così piccola non si era mai vista prima ad ora. Non solo: è così aderente che mette in risalto il suo lato ‘B’ assolutamente da favola. Un’altra inquadratura da vicino prima di accomodarsi al volante ed il gioco è fatto: che spettacolo.