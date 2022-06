Leao gela il Milan: la decisione è presa, rossoneri di stucco

Leao continua ad incassare proposte da tanti top club e lancia un messaggio preoccupante al Milan: Maldini incassa e prepara la contromossa.

Rafael Leao è il volto del lavoro svolto da Maldini al Milan. Lo ha prelevato bruciando una folta concorrenza, difeso nelle difficoltà dopo il suo arrivo anno in rossonero e preservato dagli assalti di mercato.

Nella passata estate diversi club provarono ad approfittare di una stagione in chiaroscuro per tentare l’assalto abbassando il prezzo del cartellino, ma il Milan ha sempre creduto in lui e a conti fatti ha centrato l’obiettivo. Il talento del portoghese in questa stagione è letteralmente esplosi fra reti pesanti, assist preziosi e un costante apporto alla manovra offensiva di Pioli.

Il tutto si è tradotto in una attenzione nei suoi confronti da parte del grandi club, arrivata proprio nel momento in cui la società lavora per il rinnovo del contratto. Una base, Maldini, l’aveva quindi già messa nero su bianco. La proposta era ritenuta interessante e i dettagli solo da aggiustare per chiudere l’accordo ed evitare scippi o trattative al ribasso per la cessione. Proprio nel momento in cui la trattativa sembra pronta alla chiusura però, arriva una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola, e toccherà agli uomini di mercato gestirla per evitare di perdere un talento da loro brillantemente scoperto e lanciato.

Leao è chiaro con il Milan: Maldini incassa

Le cifre che ricolano sono altissime. Per Leao il Psg e altri club sarebbero disposti a mettere sul tavolo circa 70 milioni di euro. Il Milan però non trema, forte di un progetto nuovo, di una proprietà solida e di un programma ambizioso che non prevede la cessione dei migliori calciatori in rosa. Maldini vorrebbe infatti ripartire dall’asse centrale di una squadra che con Kalulu e Tomori, Theo, Tonali, Maignan e Leao, andrebbe ritoccata per tentare l’assalto a nuovi obiettivi.

Rispedite quindi al mittente le offerte, ma il problema sembra essere per così dire in casa. L’accordo praticamente trovato per il nuovo contratto con Leao, sarebbe infatti da rivedere al rialzo. Il Corriere della Sera ha svelato un dettaglio non da poco, e riguarda l’ingaggio del portoghese. La proposta per Jorge Mendes, agente di Leao, era già molto allettante, e si attestava attorno ai 4,5 milioni di euro a stagione rispetto all’uno e mezzo che attualmente l’esterno offensivo percepisce.

La novità è che la proposta rossonera potrebbe non bastare, anche al netto delle offerte che potrebbero arrivare da parte di altri club. L’entourage del giocatore vorrebbe infatti una cifra fra i 5 e i 6 milioni, e il Milan riflette su un ingaggio pesante, che per un giocatore del valore di Leao però potrebbe rappresentare un sacrificio da fare. La risposta definitiva arriverà nei prossimi giorni, e di certo la nuova proprietà potrebbe lanciare un messaggio chiaro ai tifosi, chiudendo un affare che sarebbe il primo grande colpo per una nuova stagione ambiziosa.