Matilde Brandi è rovente: fisico da ventenne e costume sgambato

Matilde Brandi accende Instagram. La modella e soubrette ha postato su Instagram una foto che ha fatto letteralmente esplodere i fan. Tantissimi i commenti e i “like” pervenuti sotto al post da parte dei numerosissimi followers.

Matilde Brandi è da sempre uno dei maggiormente noti della TV. La ballerina fin da giovanissima ha calcato i palcoscenici di diversi programmi televisivi. La ballerina romana, infatti, annovera diverse esperienze sul piccolo schermo in format targati Rai e Mediaset. Ultimamente è impegnata con “Detto Fatto” in onda su Rai 2. Nel programma condotto da Bianca Guaccero, Matilde Brandi ricopre il ruolo di opinionista. Da qualche tempo la ballerina sta utilizzando Instagram. Sulla nota piattaforma, la soubretta sta ricevendo un‘accoglienza niente male.

La ballerina della TV

Maltide Brandi per anni è stata una delle ballerine più note della TV. Il suo debutto televisivo risale al 1990 nella trasmissione Club ’92 condotta da Gigi Proietti. Da allora, poi, è stato sempre più un crescendo. Infatti, la romana è stata presente in diversi programmi come “Fantastico 12”. Successivamente è passata a Mediaset dove è stata la prima ballerina del contenitore domenicale di Canale 5 “Buona Domenica“. La Brandi ha ricoperto questo ruolo per sei stagioni complessive. La ballerina, poi, continuerà a lavorare in televisione svolgendo anche il ruolo di conduttrice in alcuni programmi tra TV nazionali e locali. Tra questi programmi troviamo “L’anno che verrà” e “Scommettiamo Che..”. Matilde Brandi è stata anche una delle conduttrici di alcune edizioni dello Zecchino d’oro. La Brandi, successivamente ha preso parte anche all’edizione del 2020 del “Grande Fratello VIP“. Ultimamente la soubrette è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove sta pubblicando diversi scatti.

Matilde Brandi, il bikini mostra un fisico da urlo: fan in delirio!

Matilde Brandi ha davvero scatenato tutti i suoi fan con l’ultimo scatto pubblicato. La soubrette ha acceso, di fatto, i circa 522 mila followers con la foto che la ritrae in costume. Un’immagine che nel giro di poche ore ha raccolto una serie di “like” e una pioggia di commenti non indifferenti. Lo scatto vede la Brandi appoggiata ad una vetrata mentre indossa solo un bikini di colore verde. Il costume da bagno mette in risalto il fisico statuario che a qualcuno, nei commenti, ha ricordato quello di una ventenne. Inutile evidenziare che nei commenti sono presenti tantissimi complimenti nei confronti della ballerina. “Sei meravigliosa” è uno dei messaggi più gettonati da parte degli utenti.