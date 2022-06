Perizoma in primo piano: Wanda Nara lascia tutti senza parole

Anche per Wanda Nara sono iniziate le vacanze estive. Stesso discorso vale anche per il suo compagno, Mauro Icardi. Insieme hanno deciso di provare una esperienza nuova e di non andare in posti europei ma decisamente altrove

Di che nazione stiamo parlando? Come hanno potuto notare i suoi follower, tramite i loro aggiornamenti social su Instagram, la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Africa, precisamente nell’Africa orientale. Un posto dove non c’è praticamente il mare ma con un paesaggio che ti fa rimanere decisamente senza parole: così come il perizoma da parte della showgirl argentina che incanta tutto e tutti – FOTO

Wanda Nara, dall’Africa è tutto: perizoma ad alto rischio

Noi vogliamo dirvelo in anteprima proprio per non avere alcun tipo di responsabilità: quello che ha appena pubblicato la nativa di Buenos Aires davvero è un qualcosa che non sta né in cielo e né in terra. Siamo davvero ai limiti dell’illegale e lei di questo non gliene può importare assolutamente niente. Fa semplicemente bene, niente da aggiungere. Oramai il suo profilo ufficiale Instagram è diventato una tappa obbligatoria per tutti quanti. Prima bisogna vedere le sue ‘stories’ per cercare di capire se ci sono aggiornamenti. Anche in quel caso non possiamo mai rimanere delusi visto che sa sempre come sorprenderci. Dimenticatevi la solita foto mentre si allena (che non è assolutamente da scartare, anzi) ma questa volta ha deciso di staccare un po’ la spina ed insieme a suo marito Mauro Icardi sono volati in Africa per godersi qualche giorno di relax. Precisamente in Ruanda dove tra, passeggiate ed altro, la 36enne ha trovato il tempo di mettersi in posa e far vedere a tutti il suo perizoma che non ha assolutamente bisogno di essere commentato. Guardare per credere.

Wanda Nara, perizoma da 10 e lode: che spettacolo – FOTO

Sappiamo benissimo che in questa occasione il suo viso non riuscite a vederlo. Non vi preoccupate perché lo spettacolo è sempre assicurato. Come potete ben notare il fisico p assolutamente perfetto e non c’è un minimo di imperfezione o altro.

Ovviamente la maggior parte di voi si sta concentrando su altro (e qualcuno ha già applicato lo zoom per “vedere” meglio il contenuto). Non avete assolutamente tutti i torti. Così come nelle altre foto la sua foto sta raccogliendo una quantità infinita ed impressionante di “like” che ci lascia davvero senza parole.