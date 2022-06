La Juventus è stufa: delusione totale, sarà rescissione

La Juventus è semplicemente stufa del suo rendimento. Il presidente Andrea Agnelli non vede altra soluzione se non quella che porta alla rescissione del contratto: anche i tifosi sono d’accordo in merito a questa opzione

Il rendimento del calciatore è stato fin troppo basso. Una vera e propria delusione per tutto l’ambiente bianconero che non si aspettava minimamente che un atleta del genere potesse giocare in maniera per nulla ottimale. Tanto è vero che molti supporters lo hanno già “dimenticato” per via delle sue ultime prestazioni ed, a quanto pare, non vedono l’ora che possa andare via poco prima dell’inizio del ritiro della prossima stagione.

Juventus, si pensa alla rescissione per il calciatore

Che la Juventus abbia una voglia matta di ripartire su questo non c’è alcun minimo dubbio. Lo chiedono fortemente i tifosi che non possono essere per nulla soddisfatti di come si è conclusa questa stagione. Poco importa se è arrivata, per l’ennesimo anno consecutivo, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: il fatto di non aver messo in bacheca neanche un trofeo è stato un chiaro segnale di delusione. Lo sa bene Andrea Agnelli, come il resto dei calciatori ed anche il tecnico Allegri. Il ritorno del mister livornese non ha portato i frutti sperati: una parte di tifosi ha chiesto addirittura l’esonero da parte del suo tecnico, ma molto difficilmente potrà accadere tutto questo. Cosa molto più probabile, invece, è che un calciatore possa lasciare la ‘Vecchia Signora’. Per sempre. Non una cessione o altro, ma addirittura la rescissione del contratto. In questi casi significa solamente una cosa: che ha totalmente deluso ogni qualvolta è stato chiamato in causa. A quanto pare non c’è altra soluzione se non quella di prendere due strade diverse e di continuare altrove la loro avventura.

Juventus, si va verso la rescissione per Ramsey

Probabilmente questo è stato il suo peggiore anno di sempre: metà con la Juventus e l’altra con i Rangers. Con i bianconeri ha trovato la via del campo solamente in cinque occasioni. Troppo poco per dimostrare il suo valore, anche perché Allegri non lo ha mai ritenuto un elemento indispensabile per il suo gioco tanto da cederlo in prestito in Scozia per vestire la gloriosa maglia del club.

Anche lì, però, le cose non sono andate per niente bene: basta chiedere ai tifosi chi è stato l’unico calciatore a sbagliare la lotteria dei rigori. Per carità, i penalty li possono sbagliare davvero tutti, ma la situazione di Aaron Ramsey è assai più complicata. Di ritorno dal prestito, però, il gallese non disferà le valigie: sarà rescissione e poi opportunità altrove.