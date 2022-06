Futuro Demiral, l’Atalanta lo riscatta e lo cede ad una rivale

Deciso il futuro di Demiral: l’Atalanta chiude il riscatto del difensore dalla Juventus ma lo cederà sempre in Serie A.

Il lungo girovagare di Demiral potrebbe non essere terminato. All’Atalanta il difensore ha trovato un luogo che lo ha accolto da campione, e la stagione con i nerazzurri, fra alti e bassi, ha confermato le sue qualità.

Marcatore implacabile, saltatore molto pericoloso in chiave offensiva e soprattutto elemento in grado di portare grinta e muscoli alla difesa. Tutte caratteristiche che hanno spinto la Dea a chiudere l’affare con la Juventus. Qualunque sia la scelta nelle prossime settimane, Gasperini sa bene di avere a disposizione un elemento molto affidabile, che potrebbe pero essere una vera risorsa in chiave mercato. Le offerte infatti non mancano, e superano di gran lunga la cifra spesa da Percassi per avere in mano il cartellino del turco.

In un mercato in cui i difensori sono al centro dei pensieri per tanti club, Demiral potrebbe quindi diventare un elemento su cui puntare, e ci sarebbe un club pronto a metterlo nel mirino. Pare infatti che il turco sia il prescelto in caso di un addio pesante, e avrebbe caratteristiche simili al calciatore pronto a dar vita al valzer dei difensori.

L’Atalanta riscatta Demiral: futuro in bilico

Un giro di affari che potrebbe cambiare il volto di molte squadre e di tanti difensori. Tutto potrebbe partire da Koulibaly, e De Laurentiis è stato molto chiaro. Sarà il centrale a decidere il suo futuro, che però potrebbe riservargli chiamate molto importanti. Ad esempio quella della Juventus, ferma e in riflessione su un calciatore che di certo ha grandissime qualità, ma per il quale alla soglia dei 31 anni sarebbe necessario spendere molto. Il Napoli da parte sua lo sa bene, e vuole giustamente monetizzare dalla cessione di un calciatore brillantemente scoperto e lanciato nel calcio che conta.

Se l’affare con la Juve o con un altro club dovesse concretizzarsi, e i presupposti non mancano, partirebbe quindi la caccia al sostituto. Spalletti vorrebbe un difensore affidabile, di sicuro più giovane di KK, e in grado di essere pronto fin da subito per il campionato e per la Champions.

L’identikit potrebbe portare quindi proprio a Demiral, che dopo la stagione al Sassuolo, l’esperienza in bianconero, e l’avventura in campionato e nell’Europa che conta con l’Atalanta, non rifiuterebbe di certo la destinazione. Tutto dipenderà quindi dalla Dea. Il riscatto sembra praticamente cosa fatta, e poi saranno le proposte a delineare il futuro del centrale. Una offerta superiore alla cifra spesa per chiudere i conti con la Juve sarebbe difficile da declinare, e il Napoli come tanti altri club resta alla finestra, in attesa di capire quando e come partirà un valzer dei difensori che potrebbe davvero animare il prossimo mercato estivo.