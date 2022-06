Laura Cremaschi, padel rovente col suo mini vestito

Laura Cremaschi ha aggiornato, ulteriormente, il suo account social Instagram con una serie di foto a dir poco eccezionali. Specialmente nell’ultimo periodo, ma quella che ha pubblicato nelle ultime ore è decisamente uno spettacolo immenso

Veramente i suoi follower non possono credere ai loro occhi per quello che hanno visto e stanno continuando a vedere visto che, una volta aver visionato l’immagine, difficilmente puoi staccare gli occhi di dosso. Anche perché non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere. Possiamo confermare che l’immagine ha raggiunto un livello tale di illegalità incredibile. Se non ci credete vi sfidiamo. Guardare per credere FOTO

Laura Cremaschi pronta per il padel: fisico eccezionale

Non è la prima volta che vediamo Laura Cremaschi in tenuta sportiva, visto che ci ha abituato in questo periodo con delle foto a dir poco eccezionali. In primo luogo le ha scattate in palestra mentre si allenava. Adesso, però, lo ha fatto su un terreno di gioco che sta andando molto in voga ultimamente. Da come avete potuto intuire stiamo parlando del padel che, da dopo la pandemia, è diventato uno sport mondiale. Nessuno riesce a farne a meno. In primis proprio la ‘Bonas‘ del programma ‘Avanti Un Altro’ condotto da Paolo Bonolis e la partecipazione di Luca Laurenti. Sul suo account ufficiale Instagram ha postato una foto davvero niente male in cui ha in mano la racchetta ed è pronta a giocare una partita. Non solo: ci ha tenuto a ricordare che tra pochissimi giorni (precisamente l’11 giugno) inizierà il torneo di padel organizzato dall’azienda ‘Mini’ in programma al Forte Village. Ovviamente ci sarà anche lei. Quindi accorrete numerosi e non mancate all’appuntamento. Quello che dovete fare in primis, adesso, è rimanere qui collegati con noi visto che è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Laura Cremaschi, spettacolo assicurato: lato ‘A’ esplosivo – FOTO

Ed eccola a voi in tutta la sua straripante bellezza che non può essere messa assolutamente in secondo piano. Possiamo notare con un vestito rosa che non può non spiccare. In bella evidenza sicuramente il suo lato ‘A’ alquanto esplosivo. Lo sguardo dannatamente sexy come non mai ed un fisico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato. Continua ad essere sempre più uno spettacolo, c’è poco da fare.