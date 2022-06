Sara Croce, il perizoma è minuscolo: tutta la barca ai suoi piedi

Sara Croce continua a postare gli scatti dei giorni di festa per il suo compleanno: l’ultima galleria in barca fa esplodere la gioia dei fan.

Sara Croce è di sicuro una delle donne del momento sul piccolo schermo. Dai concorsi di moda a Miss Italia il passaggio è stato rapidissimo, ed è stato costellato da chiamate importantissime.

Non solo i grandi brand di moda, spesso pronti ad affidarle campagne pubblicitarie. Anche il mondo della tv ha infatti ospitato una giovane donna dal fisico curatissimo e dal fascino travolgente e particolare. Biondissima con grandi occhi chiari e un eleganza che non passa inosservata. Sono queste le caratteristiche di Sara Croce, che inoltre dimostra di essere spigliata sul piccolo schermo e sempre pronta ad affrontate le dinamiche dei programmi ai quali prende parte.

Una buona “palestra” è stata per lei il microcosmo di “Avanti un altro”, in cui con Bonolis e Laurenti tutto può accadere. Il fortunato format le ha dato un seguito di notorietà dopo il boom nel ruolo di Madre Natura, e le chiamate per lei si sono moltiplicate. La sua bellezza è infatti ammirata dai fan anche al Maurizio Costanzo Show, in cui è ormai presenza fissa fra look fantastici e una sensualità che non passa mai inosservata.

Tutto si è quindi tradotto in un clamoroso seguito social, in cui i followers crescono a vista d’occhio e commentano gli scatti in arrivo durante i frequenti lavori o come nel caso dell’ultima galleria dai momenti di relax.

Sara Croce piccante in barca: fan in delirio

Un compleanno speciale, in compagnia di amici e di Gianmarco Fiory, calciatore e portiere. Sara Croce ha scelto di festeggiare così, e dopo i momenti di divertimento postati sui social direttamente da Capri, arriva una galleria in barca con una raccolta di foto da restare a bocca aperta.

Sara Croce si mostra infatti in costume, con i capelli al vento e in una serie di posizioni che la rendono sensualissima. Inevitabile una valanga di commenti, e il motivo è ben visibile sulla sua pagina Instagram. Fra le tante foto due in particolare lasciano senza fiato. La splendida modella, showgirl e influencer, posa infatti con un bikini strettissimo che mette in evidenza forme incredibili.

In pochi minuti arriva un boom di commenti, ma quello che avrà fatto più piacere a Sara Croce e lo splendido complimento del suo compagno di vita. “Orgoglioso della persona che sei”, le scrive Gianmarco Fiory, e la risposta arriva puntuale con una dedica molto calorosa. Il momento di grande notorietà per Sara Croce prosegue, e i fan le mostrano affetto. La sua pagina Instagram ha infatti superato il milione di followers, e non è solo per una bellezza travolgente, ma soprattutto per una capacità di brillare davanti allo schermo che sta conquistando proprio tutti.