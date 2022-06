Non solo Pogba, altro colpo a zero Juve: bianconeri scatenati

Non c’è solo Pogba nel mirino dei bianconeri: parte l’assalto ad un altro big in mediana, non rinnoverà con il suo club.

La Juve ha un solo obiettivo. La pista che porta a Pogba è così concreta da poter diventare ufficiale già nei prossimi giorni. Il francese attende a Miami, ma l’impressione è che il prossimo viaggio sarà direttamente in Italia per mettere una firma sul ritorno a Torino.

Cherubini e Nedved si fionderanno poi su Di Maria per capire la possibilità di chiudere un contratto da due anni, ma intanto è una notizia di mercato a stravolgere le operazioni. La Juve infatti riflette su un altro calciatore pronto a liberarsi a zero. Lui stesso ha chiarito che sarà un giocatore libero di scegliere il suo nuovo club, e parte il pressing di Max Allegri, calcisticamente innamorato del centrocampista.

Nei prossimi giorni potrebbe quindi esserci un contatto, e le cifre per portarlo a Torino saranno alte ma comunque in linea con i parametri che si è imposta la Juve. Ecco quindi che il reparto nevralgico del campo, da anni nel mirino della critica, potrebbe trasformarsi nel punto di forza dei bianconeri, decisi a portare avanti una vera e propria rivoluzione.

Juve, ancora un blitz a zero: Allegri spinge per il centrocampista

Gli addii di Dybala e Bernardeschi potrebbero essere ben tollerati dai tifosi. L’arrivo di Pogba sembra ormai scontato, Di Maria è vicinissimo, e un altro nome potrebbe realmente cambiare volto ai bianconeri. Corentin Tolisso, in passato nella lista dei desideri di Allegri e poi passato al Bayern Monaco, non rinnoverà il contratto con il club. Ecco quindi che il tecnico della Juve sarebbe pronto a spingere il club a fare un tentativo.

Al francese non dispiacerebbe trovare Pogba, connazionale con cui ha condiviso esperienze in nazionale, e la Juve valuta un affare del tutto in linea con i paletti del club. Il centrocampista ex Lione e ormai anche Bayern guadagna 4 milioni a stagione, accetterebbe la Serie A con grande entusiasmo e soprattutto a 27 anni è nella fase più importante della sua carriera.

Ecco perché ci sono tutte le condizioni per un tentativo da parte dei bianconeri. Il Bayern fu sondato già nella passata stagione, ma fu il calciatore a chiarire l’intenzione di chiudere le porte per giocare un altro anno e liberarsi a zero. Ora sarà lui a scegliere la prossima destinazione, e di sicuro la Serie A per caratteristiche sarebbe un campionato adatto al centrocampista. È attesa quindi una offerta ufficiale, o almeno un primo contatto per capire le richieste di Tolisso. Poi potrebbe partire l’affondo deciso da parte di Allegri e degli uomini di mercato, che hanno un solo obiettivo. Rifondare il centrocampo con pedine pronte a rilanciare le sorti della Juve.