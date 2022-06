Canottiera profonda e shorts corti: Guendalina Tavassi rovente

Dal caldo dell’Honduras fino ad arrivare a quello del nostro paese. Per il momento è cambiato il fatto che quando si svegliava lì vedeva il mare e qui no. Ancora per poco visto che anche per Guendalina è prevista una estate ricca di emozioni

In attesa che arrivi il mese di estate, per cercare di capire dove trascorrerà questi giorni di totale relax, la nativa di Roma emoziona ulteriormente i suoi follower con degli scatti decisamente piccanti. Proprio come il suo look che non può passare assolutamente inosservato ed ha tutto quello che serve per fare mandare di testa tutti quelli che la seguono. Se non ci credete andate fino in fondo e vedete il suo ultimo post – FOTO

Guendalina Tavassi, bellezze primaverile: che schianto

Sono bastati pochissimi giorni per rimettersi in forma da quando ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi ha sperato, fino all’ultimo, di andare fino alla fine del programma. Per vari motivi, però, tutto questo non si è verificato ed ha deciso di andarsene. Nulla di grave sia chiaro, ma a quanto pare il suo contratto con il programma di Canale 5 era terminato lo scorso 23 maggio e non aveva alcuna intenzione di rinnovare (avevano deciso di andare avanti fino alla metà di giugno per gli ottimi ascolti ottenuti) il proprio contratto. Buon per noi che adesso la vediamo molto più attiva sui social network. Un sentito “grazie” va al suo staff che si è preso cura del suo account ufficiale social e lo ha fatto nel migliore dei modi. Tantissime le foto pubblicate mentre lei era impegnata nell’Isola con degli scatti a dir poco roventi in bikini. In attesa di rivederla, nuovamente, in costume ci godiamo la sua versione “primaverile” che ha sempre il suo perché. Proprio come l’ultimo post che merita decisamente: lo dimostrano la quantità infinita di “like” che sta continuando a ricevere fino ad ora. Stesso discorso vale anche per i commenti.

Guendalina Tavassi, anche in Primavera è sempre più sexy – FOTO

Ed eccola qui in tutto il suo splendore. Dopo una bella passeggiata per le strade della Capitale si è concessa dinanzi alla fotocamera del cellulare per farsi scattare una serie di foto. Con gli stivali, shorts che le arrivano fin sopra le ginocchia ed il top incontenibile l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ fa vedere a tutti la sua straordinaria bellezza.