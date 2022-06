Bellanova, il sogno della Serie A continua: addio Cagliari, colpo della big

Proprio nelle ultime ore il Cagliari ha perfezionato l’acquisto di Raoul Bellanova dal Bordeaux. Ricordiamo che proprio la società francese lo ha mandato in prestito, nuovamente, in Italia. Questa volta però lo ha definitivamente ceduto

Il calciatore ha fatto molto bene con i sardi. Lanciato da Walter Mazzarri ha mostrato a tutti le sue qualità tecniche e fisiche. Tutto questo, però, non è bastato per evitare la retrocessione in cadetteria con i rossoblù che hanno lottato fino all’ultimo, ma che nella gara decisiva contro il Venezia hanno racimolato un punto che non serviva praticamente a nulla. Il calciatore, però, non rimarrà in Sardegna visto che su di lui c’è l’interesse della big.

Cagliari, Bellanova riscattato ma non resterà in rossoblù

Raoul Bellanova è stato uno dei pochi a salvarsi in questa stagione completamente da dimenticare per i rossoblù che, dopo sei anni, salutano nuovamente la Serie A per affrontare un campionato in cadetteria. Il classe 2000, nelle ultime ore, è stato riscattato dalla società di Tommaso Giulini dal Bordeaux club che ne deteneva il cartellino. I francesi lo hanno mandato in prestito molte volte in Italia, ma non hanno mai creduto nelle sue qualità tanto da prendere la decisione definitiva e cederlo. In realtà se ne stava parlando già da un bel po’ di tempo. In tanti pensano che si tratti di un vero e proprio colpo quello messo a segno dai sardi. In teoria sì, in pratica no. Motivo? Il terzino destro è pronto ad essere nuovamente ceduto. L’obiettivo del numero uno dei sardi è quello di fare un bel gruzzoletto da investire nella prossima sessione di mercato estiva. Bellanova è uno dei giocatori indiziati ed inseriti nella lista di quelli cedibili nei prossimi mesi. La sua avventura è oramai giunta al termine, anche perché è entrato nel mirino di un grande club pronto ad investire su di lui.

Juventus alla ricerca di un terzino destro: idea dal Cagliari

La Juventus è alla ricerca di un terzino destro, soprattutto per via del fatto che Mattia De Sciglio sta per andare in scadenza di contratto. A Torino non sono più sicuri che l’ex Milan rinnoverà ed è pronto a lasciare la ‘Vecchia Signora’ a parametro zero. Ed è per questo motivo che la dirigenza bianconera non vuole affatto perdere tempo ed è pronta a bussare alla porta del Cagliari per chiedere informazioni sul ventiduenne, autore di 31 presenze un gol e due assist in campionato.