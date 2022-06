Milan, RedBird pesca in casa Juventus: che regalo per Pioli

Da qualche ora è iniziata la nuova era RedBird. Il nuovo fondo proprietario ha preso il posto di Elliott ed ha grandi intenzioni in vista della prossima stagione sportiva. Anche in questo caso i rossoneri vogliono essere protagonisti

Lo stanno facendo capire in tutti i modi, specialmente da questo calciomercato estivo che oramai è alle porte. Ancora pochissime settimane e si aprirà, anche se moltissime squadre si stanno muovendo in anticipo e stanno cercando di piazzare i primi colpi. Sia a parametro zero che trovando un accordo con altri club. L’obiettivo del ‘Diavolo’ è chiaro: pescare in casa della Juventus per fare un grande regalo al proprio tecnico, Stefano Pioli.

Milan, RedBird fa sul serio: pronto il primo acquisto

Il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo. Possiamo dire con certezza che questi ultimi giorni non sono stati per nulla tranquilli visto che il direttore tecnico del club, Paolo Maldini, ha scatenato un vero e proprio terremoto con le sue dichiarazioni. E’ anche vero che riguardava il vecchio fondo proprietario Elliott, ma adesso che non sono più alla guida del ‘Diavolo‘ la sua posizione non dovrebbe essere toccata. Anzi, ci si aspetta un rinnovo imminente sia per l’ex capitano che per l’attuale direttore sportivo, Frederic Massara. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più in merito. Adesso, però, la concentrazione è esclusivamente rivolta a questa sessione di calciomercato estivo. Gerry Cardinale è pronto a regalare il primo colpo ai suoi tifosi e specialmente al tecnico Stefano Pioli. Pescando addirittura in casa della Juventus, non una squadra qualunque ovviamente. La volontà è quella di convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero. Non dovrebbero esserci problemi a riguardo, ma bisogna valutare anche il fatto che lo stesso giocatore è seguito da più team che hanno chiesto informazioni su di lui.

Milan, obiettivo Bernardeschi della Juventus: bisogna fare presto

Per il reparto offensivo si pensa all’acquisto di Federico Bernardeschi. Il nativo di Carrara è in scadenza di contratto. Il suo accordo non verrà prolungato e tra qualche settimana sarà libero di cercarsi una nuova squadra. Dopo cinque anni vissuti in bianconero il calciatore è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Sempre in Italia visto che la pista estero è stata scartata. Il Milan lo ha messo nel mirino ed è pronto a garantirgli anche un ruolo da protagonista nella squadra e la possibilità di giocare in Champions League. Bisogna fare presto visto che sul nazionale azzurro c’è anche il Napoli di Spalletti. Proprio negli ultimi giorni ne ha parlato De Laurentiis che lo vuole per rinforzare la sua rosa.