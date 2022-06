Federica Masolin e Giorgia Rossi, la coppia è rovente in palestra

Avevate mai visto insieme le due giornaliste più apprezzate e discusse dei social network come Federica Masolin e Giorgia Rossi? A quanto pare no. Siamo onesti: neanche noi. La loro “combo” è decisamente impeccabile, un duo che fa ‘paura’

Per chi aveva sempre sognato di vederle insieme una volta, almeno nella vita, si può dire che è stato decisamente accontentato. Le due si sono viste in palestra e, ovviamente, non poteva mancare la foto che è stata pubblica direttamente dalla giornalista di ‘Sky’ tramite una ‘storia’. In molti hanno fatto lo screenshot conservarsi questa opera d’arte che rimarrà a lungo nella storia. Le due insieme non si erano mai viste prima ad ora – FOTO

Masolin e Rossi, la coppia che scoppia: che fantastico duo

Probabilmente è sempre stato il sogno di qualcuno vederle insieme. A volta, però, si sa: i sogni son desideri e possono diventare realtà. Ed in questo caso possiamo confermarlo ampiamente: Federica Masolin e Giorgia Rossi insieme. No, non si tratta di un passaggio in una delle due aziende più conosciute come ‘Sky’ e ‘Dazn’, ma si sono trovate nel luogo in cui si tengono in forma. Ovviamente in palestra. Un bell’allenamento è proprio quello che ci vuole per poter essere al meglio della forma per la prossima estate che si sta avvicinando sempre di più. Poco importa se nelle sale inizia a fare un caldo bestiale. Anche perché, con la loro presenza, il clima sale sempre di più. Non potrebbe essere altrimenti, decisamente un incanto tutte e due le protagoniste della prossima foto che vi faremo vedere. In tanti ne stanno già parlando e discutendo sui social network. Il risultato è più che assicurato. Sia per l’una che per l’altra siamo rimasti decisamente senza parole. Figuriamoci vederle insieme cosa è uscito. Una piccola anteprima? Foto decisamente bollente. Guardare per credere.

Federica Masolin e Giorgia Rossi insieme in palestra: allenamento infuocato

In questo scatto possiamo vedere la Rossi con una maglia celeste molto chiaro impegnata in un esercizio con la ‘Kettleball’. Stesso discorso vale anche per la Masolin che, con la mano sinistra, è impegnata a scattarsi il selfie che passerà sicuramente alla storia come la foto della primavera-estate che andrà sicuramente a ruba. E così sarà visto che, come riportato in precedenza, se ne sta già parlando sui social. L’allenamento è sempre più infuocato…