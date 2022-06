Costanza Caracciolo, dopo la doccia è incantevole: l’accappatoio si apre

Costanza Caracciolo ci regala momenti di altissima gioia direttamente sul suo account ufficiale Instagram. In che modo? Ovviamente pubblicando un nuovo post che sta raccogliendo tutto il successo che merita. Guardare per credere

Oramai non è una sorpresa (ci mancherebbe altro), ma una fantastica certezza. La nativa di Lentini non ha mai deluso, fino ad ora, i suoi follower che continuano a rimanere aggiornati sul suo account ufficiale Instagram con una serie di foto davvero entusiasmanti, Anche se, in questo caso, non vi mostreremo una immagine ma un filmato che vi farà sicuramente emozionare. Look decisamente da far girare la testa – VIDEO

Costanza Caracciolo sempre più sexy

Non ricordiamo neanche un suolo post in cui Costanza Caracciolo abbia mai deluso i suoi fan. In realtà non lo ha mai fatto visto che quello che continua a pubblicare continua ad avere un grandissimo successo. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” che il suo post sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte dei suoi fan che ancora non possono credere ai loro occhi per quello che hanno visto. Se pensate che stiamo “esagerando” allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per poter osservare, con estrema attenzione, il suo ultimo capolavoro. Proprio come suo marito, Christian Vieri, la 32enne si mostra sempre molto attiva sui social network. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Il titolo è già un programma. In molti sono rimasti decisamente incantati e non hanno più parole per poter descrivere la sua strabiliante bellezza che continua ad emozionare il cuore di tutti noi. Ora siamo arrivati al momento che tutti quanti stavate aspettando. Mettete da parte tutto quello che state facendo e concentratevi esclusivamente su di lei. Fidatevi che ne varrà davvero la pena.

Costanza Caracciolo, doccia rilassante: sempre più sexy – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Ed ecco a voi tutta la bellezza della nostra Costanza che non si smentisce mai. Davvero continua a sbalordirci. Ogni giorno migliora sempre di più, davvero incredibile quello che l’ex velina fa.

Molto probabile che si tratti di una mossa pubblicitaria, ma poco importa visto che il contenuto è decisamente fin troppo sexy. L’accappatoio si apre vertiginosamente e fa vedere un importante lato ‘A’ che non può essere messo assolutamente da parte. Uno spettacolo della natura, senza alcun dubbio.