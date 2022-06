Colpo in Serie A: si chiude per Udogie, affare scudetto

Udogie ha le valigie pronte: il colpo è praticamente fatto e il club ha messo sul tavolo la proposta giusta. Resterà in Serie A.

A Udine non avevano dubbi. La stagione di Udogie per i talent del club sarebbe stata di grande livello, e i numeri danno la dimensione di quanto l’esterno sia stato fondamentale per il cammino della squadra.

Reti, assist, soprattutto un fisico che gli consente di fare bene le due fasi e tanta duttilità. Le caratteristiche gli permettono di giocare da esterno basso nella difesa a quattro ma anche da quinto di centrocampo, un ruolo che i tecnici tengono in grande considerazione e che è una risorsa per cambiare schema a partita in corso.

Ecco quindi che l’asta tanto attesa dall’Udinese, già consapevole delle offerte in arrivo, sembra essere partita. Un club su tutti però avrebbe in mano la chiave giusta per chiudere l’affare, concludendo un vero e proprio colpo di mercato. A 19 anni, e con una stagione da 35 presenze, 5 reti e 3 assist, il calciatore è forse il giovane più interessante di tutta la Serie A, e il suo addio all’Udinese sembra ormai scontato.

Udogie cambia maglia: l’offerte è imminente

L’Udinese ha avuto fretta e come sempre lungimiranza. Dopo aver prelevato Udogie in prestito lo ha riscattato dal Verona e blindato fino al 2026. Un progetto che inevitabilmente era già mirato a vendere il calciatore, destinato ad una big. Il primo a farsi avanti è stato Marotta, che ora ritorna alla carica dopo l’addio di Perisic per regalare ad Inzaghi una coppia d’esterni di grande qualità con Udogie e Gosens. Mentre i nerazzurri si concentravano sul rinnovo del croato però, la Juventus ha fatto passi da gigante.

Gli uomini di mercato bianconeri, in ottimi rapporti con l’Udinese, avrebbero scelto l’esterno per sostituire Alex Sandro. Il brasiliano e Pellegrini non hanno dato le garanzie che Allegri voleva, e il colpo sarebbe già pronto. La Juve sarebbe decisa a corrispondere la cifra richiesta dall’Udinese, per anticipare la concorrenza ed evitare aste su un calciatore attenzionato anche all’estero.

I friulani chiedono una somma vicina ai 20 milioni di euro, che per un calciatore di 19 anni sembra molto alta ma rappresenta un investimento sicuro. Corsa, carattere e gran fisico sono le caratteristiche che cerca Allegri, e nelle prossime ore Cherubini potrebbe dare l’assalto decisivo al calciatore chiudendo il primo colpo di mercato dell’estate bianconera.