Emily Ratajkowski lascia tutti di stucco: vestito trasparente e zoom inevitabile

Anche questa volta ci è riuscita. E’ incredibile come la supermodella non riesca mai a fallire un solo colpo. Ogni post che pubblica riesce a raccogliere un grandissimo successo. La reazione di chi la guarda è sempre e solo la stessa

Ovviamente ci riferiamo al fatto che rimaniamo semplicemente di stucco quando vediamo una sua immagine su Instagram. Per una buona mezz’ora rimaniamo incantati, di fronte lo schermo, a visionare tutta la sua straordinaria bellezza. Davvero non sappiamo cosa dire in merito. Sappiamo che anche per voi è lo stesso, ma se non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro allora vi consigliamo di tenervi forte perché lo spettacolo sta per iniziare – FOTO

Emily Ratajkowski, vestito aderente e forme spettacolari

Come riportato in precedenza, ogni volta che la nativa del Westminster pubblica un qualcosa di nuovo continuiamo a rimanere senza parole. Il successo è assolutamente garantito. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” che sta continuando a ricevere dopo che ha pubblicato la sua ultima opera d’arte. Direttamente dal Festival di Cannes, dove è intervenuta come super ospite, ha sfoggiato un vestito che ha lasciato tutti di stucco. Non potrebbe essere altrimenti. Tra qualche rigo vi faremo vedere il tutto e vi lasceremo senza parole. Un piccolo spoiler? Si tratta di un vestito completamente nero. E’ così aderente che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme ed un fisico che merita solamente applausi. Mano sinistra sul fianco, l’altra mentre si tocca la coscia ed il gioco è servito. Per non parlare del suo repertorio avanti che non ha assolutamente bisogno di essere commentato. Abbiamo parlato fin troppo, adesso non vi resta che attendere per godervi lo spettacolo offerto dalla quasi 31enne (il 7 giugno compirà gli anni). Per noi rimane sempre quella ventenne che abbiamo conosciuto nel video musicale con Robin Thicke e Pharrell Williams.

Emily Ratajkowski, vestito troppo aderente: che forme – FOTO

Ed eccola qui in tutto il suo straordinario splendore. Semplicemente la perfezione, non bisogna aggiungere altro in questi casi. Un vestito che le sta divinamente e che mette in risalto tutto quello che a noi interessa. Se vi state chiedendo se è il caso di zoomare la risposta è solamente una: assolutamente sì. Quel filo di trucco che non deve mai mancare e quello sguardo più sexy che mai ci fa completamente venire i migliori mal di testa.