Inter, poker di addii per il tridente da sogno: ecco i quattro sacrificati

I tifosi ci credono, la dirigenza pure: il sogno di vedere giocare insieme il tridente non è più solamente un sogno. Per farlo, però, c’è bisogno di qualche calciatore che dovrà essere sacrificato e che lascerà la ‘Beneamata’ nei prossimi giorni

Il mercato è fatto così, c’è chi arriva e chi (soprattutto) parte. Per fare posto ai due calciatori si deve fare qualche piccolo sacrificio. Ed è per questo motivo che l’amministratore delegato del club, Beppe Marotta, sta studiando tutti i movimenti da fare in ottica uscita. A quanto pare è stata preparata anche una lista di calciatori che sono liberi di trovarsi un’altra squadra. Risparmiare sull’ingaggio ed investire nel mercato in entrata.

Inter, i tifosi sognano già il tridente delle meraviglie

Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. No, non è l’attacco di un utente su Fifa oppure di un appassionato di ‘Football Manager‘. L’Inter sta seriamente pensando rispondere, in questo modo, al Milan che ha conquistato lo scudetto proprio all’ultima giornata. In realtà si tratta di un verso segnale che è stato lanciato a tutte le squadre della Serie A: i nerazzurri vogliono ritornare ad essere grandi in Italia. Ed a questo punto anche in Europa perché con un attacco del genere davvero si può sognare in grande. Per il momento non si può neanche parlare di “fantamercato”, ma un qualcosa che si può concretizzare. Nei giorni scorsi l’agente della ‘Joya‘ ha incontrato i dirigenti del club lombardo per le prime avances, il belga è disposto a ritornare a Milano anche a costo di ridursi l’ingaggio ed il ‘Toro‘ sarà ancora più convinto di rimanere in Italia con l’arrivo di due suoi amici. Per farlo, però, bisogna anche pensare a chi calciatore dovrà lasciare la societ. E’ stata già fatta una lista in merito.

Inter, per il trio bisogna cedere: in 4 pronti all’addio

Il primo che potrebbe partire è Stefan De Vrij. L’olandese è in scadenza di contratto il prossimo anno, l’Inter non vuole perderlo a zero ed è disposto a cederlo anche ad una cifra ragionevole. Arturo Vidal vuole tornare in Sudamerica e spinge per la cessione al Flamengo. Chi potrebbe lasciare il posto al duo potrebbe essere proprio la coppia che vedete in foto: Alex Sanchez ed Edin Dzeko. Tra il risparmio del loro ingaggio e cessione Zhang è pronto ad avere un vero e proprio tesoretto da investire in estate.