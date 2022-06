Il costume non copre abbastanza Carolina Stramare: tutto in vista

Carolina Stramare, anche in questa occasione, decide di mandare completamente fuori di testa tutti coloro che la seguono sui social network. In particolar modo quelli che non si perdono un solo aggiornamento che pubblica su Instagram

Direttamente dal suo account ufficiale sbalordisce tutti mettendo in evidenza un costume che non ha assolutamente bisogno di essere commentato o altro. Semplicemente incantevole l’ex Miss Italia che continua ad emozionarci con i suoi scatti che ti lasciano decisamente senza parole. Se pensate che le altre volte si sua superata, probabilmente non avete ancora visto il suo ultimo scatto che merita di essere visto con molta attenzione.

Carolina Stramare un po’ in ‘difficoltà’ con il costume

A quanto pare la classe ’99 si trova in estrema difficoltà con il costume che indossa. Un piccolo indizio su quello che vi aspetterà tra qualche rigo? Un pezzo unico e di colore bianco che non riesce a contenere le sue straordinarie forme. Abbiamo già detto abbastanza e non vogliamo andare oltre altrimenti vi roviniamo la “sorpresa”. La nostra Carolina è sempre stata molto attiva sui social network, specialmente nell’ultimo periodo in cui ha fatto vedere che è stata in alcune città italiane e soprattutto quelle estere. In particolar modo negli Emirati Arabi Uniti nella bellissima cornice di Dubai. Tanto è vero che ha incantato anche i residenti della zona con i suoi scatti semplicemente da divina. Per chi non la conoscesse probabilmente avrà sentito parlare di lei per un presunto flirt amoroso con Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Anche se, bisogna ribadirlo e sottolinearlo, non ci sono mai state delle conferme in questo senso visto che prove di loro due insieme neanche l’ombra. Qualche scambio di “like” e frecciatine quelle sì, non sono mancate.

Carolina Stramare, forme abbondanti: che spettacolo – FOTO

Ora, gossip a parte, siamo arrivati al momento che tantissimi di voi stavano aspettando con ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di mettere da parte tutto quello che stavate facendo visto che adesso sarete impegnati in un qualcosa di cui non potete fare assolutamente a meno.

Come volevasi dimostrare non vi stavamo affatto mentendo, anche perché quando si parla di lei bisogna solamente essere molto onesti. Un costume che non riesce a contenere le sue forme importantissime e che meritano di essere viste con la massima attenzione. Uno spettacolo della natura, su questo non ci sono dubbi.