Raffaella Fico, una scollatura luccicante: il lato A abbaglia

Se vi aspettate di vedere un altro video o post di Raffaella Fico dobbiamo anticiparvi che non sarà assolutamente così. Anzi, quello che vedrete a breve è molto meglio. Decisamente meglio quando c’è la campana è sempre una festa

Da un bel periodo che mancava sul piccolo schermo ed ha deciso di farlo ritornando nella casa più spiata di Italia che l’ha fatta diventare una delle donne più desiderate del nostro paese e non solo. Ovviamente ci stiamo riferendo alla casa del ‘Grande Fratello’ dove ha mostrato a tutti le sue infinite qualità. Con il passare degli anni, invece, la sua bellezza l’ha trasportata direttamente sui canali social, ovviamente andando sul suo profilo ufficiale Instagram. Che spettacolo – FOTO

Raffaella Fico sempre più protagonista: che spettacolo

Non ci sarà alcun video o post della nativa di Cercola continua ad essere una delle protagoniste indiscusse dei social. In particolar modo proprio di Instagram dove le sue foto e filmati raccolgono una quantità infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi ammiratori che continuano a rimanere a bocca aperta quando si parla di lei. Anche in questa occasione succederà lo stesso visto che veramente ha spiazzato davvero tutti. Noi della redazione continuiamo a rimanere a bocca aperta quando si parla di lei. Questa volta, come riportato in precedenza, la foto scattata non è stata effettuata né all’Imperial Fitness (una catena di palestre molto importanti) e nemmeno in Italia, ma direttamente dal ‘Bulgari Hotel Paris’. Già, anche in Francia adesso inizieranno ad ammirare le nostre bellezze invidiabili in tutto il mondo. Possiamo confermare assolutamente che Raffaella Fico lo è senza alcun tipo di dubbio. La foto che vedrete adesso davvero è uno spettacolo. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti gli impegni che avevate in programma ed in agenza perché quello che starete per vedere davvero merita moltissimo.

Raffaella Fico, lato ‘A’ prorompente: la giacca si apre all’improvviso – FOTO

Ed eccola qui, sempre più sorridente e splendente che mai. Anche da Parigi mostra un fisico davvero eccezionale ed invidiabile. Possiamo dire chiaramente che i risultati ottenuti in palestra, oltre al fatto che aveva una buona base, stanno dando i suoi frutti. Un ‘total white‘ che fa completamente girare la testa a tutti i follower. Una giacca che si apre all’improvviso e mette in mostra un lato ‘A’ che più prosperoso di questo non si può.