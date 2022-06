Anna Tatangelo, la canottiera va in difficoltà: non contiene il lato A

Anna Tatangelo, la sua canottiera va in enorme difficoltà grazie alla prosperità del suo lato ‘A’ decisamente incontenibile e prosperoso. D’altronde, non ha alcun bisogno di essere né commentato e né altro, ma solamente essere visto con molta attenzione

Ed è quello che sicuramente farete voi che siete arrivati qui a leggero questo articolo per un preciso motivo: vedere il suo ultimo capolavoro. Vi ha mai deluso la nota cantautrice? Assolutamente no. Non è neanche questo il giorni, anzi ha fatto ancora di più: ha fatto vedere a tutti il suo spettacolare look che ci ha mandato completamente fuori di testa. Almeno a noi della redazione che non abbiamo più altre parole per descriverla – FOTO

Anna Tatangelo, così prosperosa non l’avete mai vista

Anche questa volta la nostra Anna Tatangelo si è superata. E’ vero che anche in altre occasioni lo abbiamo ribadito, ma possiamo confermare con estrema certezza che questa volta ha fatto davvero di più. Il suo post merita così tanto che, almeno a noi della redazione, ci ha mandato completamente fuori di testa. Stesso discorso vale anche per i suoi fan che non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel “like” e commento di approvazione visto che il contenuto merita davvero tanto. Invece voi, se ancora non avete capito di cosa stiamo parlando, non siete aggiornati non temete perché siamo qui per questo. Il titolo è già un programma, ma non appena vedrete il suo capolavoro rimarrete anche voi a bocca aperta. Siamo estremamente convinti che anche a voi succederà lo stesso. Adesso, per la gioia di tutti quanti voi (ed anche la nostra) vi sveliamo che è arrivato il momento che stavate aspettando. Adesso non vi resta da fare altro che mettervi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare. Guardare per credere e buona visione.

Anna Tatangelo, lato ‘A’ decisamente illegale – FOTO

Ed eccola qui, più splendente che mai. Potrebbe risultare anche una foto normale, ma di “normale” non c’è assolutamente nulla quando si parla della nativa di Sora. Una canottiera che non ha bisogno di ulteriori commenti, ma merita di essere vista con estrema attenzione. Proprio come il suo lato ‘A’ pronto ad esplodere e a dire la propria. Una posa che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme che meritano davvero tanto. Tantissimi i “cuoricini” lasciati da amici e colleghe che si inchinano alla sua infinita bellezza.