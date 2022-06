Scelta fatta, prima panchina per De Rossi in Italia

Anche per Daniele De Rossi è arrivato il momento che da tantissimo tempo stava aspettando con molta ansia. Il club pensa seriamente a lui in vista della nuova stagione per poter ripartire: una opportunità che non vuole lasciarsi sfuggire

In questo momento è impegnato con la nazionale italiana visto che, più di un anno fa, ha accettato con entusiasmo il ruolo di collaboratore tecnico che Roberto Mancini gli ha affidato. Ha pensato proprio al campione del mondo per averlo nella sua squadra, in modo tale da essere un esempio per i giovani e dare più di qualche consiglio a coloro che sono alle prime armi quando vestono la maglia azzurra. Adesso, però, il suo futuro potrebbe essere altrove e questa volta è pronto ad essere il protagonista ufficiale.

De Rossi, questa volta ci siamo davvero: panchina ad un passo

Questa volta, a meno di clamorosi colpi di scena, ci siamo per davvero: Daniele De Rossi è pronto ad iniziare una nuova carriera. Questa volta come allenatore. Per lui si tratterebbe della prima volta, appunto, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha deciso di mettersi nuovamente in gioco ma con un altro ruolo in cui si trova molto bene. In questo momento si trova con la nazionale maggiore e si mette a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini. L’ex centrocampista della Roma cerca di aiutare i nuovi arrivati ad inserirsi nel gruppo e non solo. Un ruolo che gli piace ma che potrebbe ben presto lasciare. Motivo? Anche per lui sta per arrivare una grande opportunità che vuole cogliere al volo. Il suo desiderio è di diventare proprio come papà Alberto, veterano della squadra Primavera. Un simbolo per i giallorossi visto che, grazie a lui, hanno esordito e sono diventati famosi un bel po’ di calciatori che sono passati proprio sotto le sue gesta. Uno tra questi? Proprio il figlio Daniele. Quella di martedì sera, contro la Germania (incontro valevole per la quarta giornata di Nations League), potrebbe essere la sua ultima apparizione con gli azzurri.

De Rossi, panchina ad un passo: pronto a partire dalla B

Un passo alla volta, anche se il campionato di Serie B non è affatto da sottovalutare. Anzi, basti leggere le squadre che parteciperanno al prossimo torneo. Se si dovesse chiamare ‘A2’ nessuno si offenderebbe.

De Rossi è pronto ad essere contattato dalla dirigenza del Pisa, nel caso in cui la società dovesse dare il benservito a Luca D’Angelo che ha fallito l’obiettivo di portare la squadra toscana nella massima serie, ai danni del Monza. Nel caso in cui si dovesse verificare un esonero allora si pensa proprio al nativo di Roma come sostituto.