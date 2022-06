Sophie Codegoni, scollatura micidiale: l’occhio cade proprio lì

Sophie Codegoni continua ad incantare tutti i suoi follower di Instagram con degli scatti che ti fanno perdere completamente il fiato. Non si tratta affatto della prima volta che ci regala questo tipo di emozione, ma in questo caso ha davvero esagerato

Ovviamente non si tratta affatto di una cattiva notizia, ci mancherebbe altro. Non è affatto un mistero che la classe 2000 è molto attiva sui social network. La sua ultima opera d’arte pubblicata sul social network ha fatto davvero impazzire tutti i suoi fan che non hanno potuto fare atro che fare una cosa. Anzi due. Di che stiamo parlando? Ovviamente di un gradito e delizioso “like” ed anche un commento di approvazione per la bella romagnola.

Sophie Codegoni, bellezza spaziale: incantevole come sempre

Manca sempre meno all’estate. Lo sappiamo, tutti quanti noi stiamo facendo il conto alla rovescia per staccare dal mondo del lavoro e rilassarci esclusivamente e non pensare a niente altro se non al mare e prendere tanto sole. Anche se in molti stanno pensando anche ad un’altra cosa, ovvero quello di vedere i propri idoli farsi un bel bagno e scattare momenti indimenticabili e postarli sui social. Magari per vedere anche qualche collezione di costumi. E’ vero che siamo in primavera, ma molte donne della nostra speciale rubrica hanno voluto anticipare i tempi e ci hanno dato un piccolo assaggio di quello che sarà questa estate. Tra queste spunta proprio la ragazza che vedete inquadrata qui in foto. Stiamo parlando di Sophie Codegoni che, in attesa di indossare costumi e gustarsi un po’ di mare, ci regala una vera e propria opera d’arte che non può passare inosservata. Un vestito che le dona completamente a pennello e le sta a misura. Non solo: quello che cattura l’attenzione dei suoi follower non può che essere quella scollatura che merita di essere vista e rivista in più occasioni. Uno spettacolo per i nostri occhi.

Sophie Codegoni, scollatura top: vestito troppo bollente – FOTO

Ed eccola qui in versione primaverile e sempre più sensuale che mai. Tutti quanti noi l’abbiamo vista e conosciuta per la prima volta a ‘Uomini & Donne‘. Successivamente l’abbiamo apprezzata anche nell’edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ dove ha fatto perdere la testa a un bel po’ di persone. Ci delizia con un vestito a dir poco bollente ed una scollatura davvero interessante. Tutti in piedi per Sophie.