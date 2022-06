Vestito scollato e tacchi, il lato A di Melissa Satta è straripante

Decisamente e semplicemente una ‘Dea’, non esistono altre parole per poter descrivere la straordinaria bellezza di Melissa Satta che incuriosisce nuovamente i suoi follower di Instagram con un nuovo scatto dei suoi che lascia senza parole

In realtà non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti il suo magnifico repertorio. Anzi, i suoi magnifici repertori che non devono assolutamente essere messi da parte e che devono essere visti con tutta l’attenzione di questo mondo. Ancora un grande successo per l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ – FOTO

Melissa Satta da togliere il fiato: semplicemente incantevole

E’ vero che nell’ultimo periodo ha deciso di postare alcune foto particolarmente “estive”. Nonostante manchino ancora pochi giorni all’inizio della nuova stagione (che stiamo tutti quanti noi aspettando con grande gioia per un semplice motivo), questa volta la nativa di Boston ha deciso di fare una eccezione, regalando comunque spettacolo ed emozioni a chi la segue. Come riportato in precedenza non è affatto la prima volta che una cosa del genere si verifica direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram, ma questa volta ha deciso davvero di esagerare, mandando completamente fuori di testa tutti coloro che la seguono con molto interesse. Possiamo garantirvi che i risultati lasciano davvero senza fiato e soprattutto senza parole. D’altronde, quando si vede un capolavoro del genere non si può dire assolutamente nulla se non fare dei grandissimi complimenti. Probabilmente molti di voi, in questo momento, stanno pensando che stiamo esagerando. Forse sarà anche così, ma solamente perché non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro che merita decisamente. Un piccolo spoiler? Un vestito lungo bianco che, a tratti, sembrava quasi si stesse per sposare. Nulla di tutto questo, ma anche in questa foto è decisamente incantevole.

Melissa Satta, il vestito le dona a pennello: che forme – FOTO

Ed eccola qui sempre più in forma che mai. Decisamente uno spettacolo l’ex velina che ci ha fatto incantare con i suoi stacchetti e balletti sul palco del noto programma di Antonio Ricci. In questa occasione la possiamo vedere con un vestito bianco che le dona divinamente. Non solo: mette in mostra delle forme a dir poco straordinarie ed un lato ‘A’ decisamente fuori dagli schemi e che fa andare completamente fuori di testa.