Prima cessione Milan: lo ha chiesto la Samp, addio ad un passo

In casa Milan non si pensa solamente al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Tanto è vero che è una richiesta esplicita da parte dell’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo. Il tecnico conosce molto bene il suo obiettivo

Lo si capisce dal fatto che lo ha allenato, anche se per pochi mesi, nella sua breve esperienza in rossonero. Un calciatore che, nel corso della stagione, non è stato impiegato particolarmente con frequenza da parte di Stefano Pioli che potrebbe anche dare il suo definitivo ‘via libera’ per la cessione da parte del calciatore. In questo modo lo stesso avrebbe la possibilità di giocare con continuità e di far vedere a tutti le sue qualità.

Milan, si lavora anche in ottica cessione: Pioli pronto a cederlo

In realtà, ovviamente, è la dirigenza che svolgerà questo tipo di lavoro, Stefano Pioli dovrà solamente dare il suo ‘ok’ per la cessione definitiva da parte del calciatore. A quanto pare il suo futuro continuerà ad essere in Serie A visto che è una richiesta particolare da parte di Marco Giampaolo. Il tecnico, nativo di Bellinzona, nella stagione 2019 è stato sulla panchina dei rossoneri ma viene ricordato più dai suoi tifosi per il “non-gioco” ed anche per il fatto di non aver valorizzato le qualità dei calciatori che aveva in rosa. Pochi mesi più tardi gli è stato dato il benservito.

Nonostante tutto questo butta sempre un occhio in casa rossonera per quanto riguarda il calciomercato. A maggior ragione in una squadra che ha vinto l’ultimo titolo della Serie A. Il presidente dei blucerchiati, Marco Lanna, è pronto ad accontentare le sue richieste ed è pronto a bussare alla porta del club per il giocatore in questione. Il direttore tecnico del ‘Diavolo’, Paolo Maldini, è aperto ad una cessione ma solamente a titolo definitivo visto che servono soldi per poter investire in nuore risorse.

Milan, si lavora per la cessione di Gabbia

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica‘ la Sampdoria è fortemente interessata alle prestazioni di Matteo Gabbia. Il difensore centrale non ha avuto molte opportunità di mettersi in mostra in questa stagione, ma comunque ha contribuito nella vittoria dello scudetto. Il classe ’99 ha totalizzato solamente 10 presenze in questa stagione (otto in campionato e due in Coppa Italia) ed è stato inserito in prima squadra proprio dal manager 54enne che lo ha avuto a disposizione per pochi mesi.