Primo colpo per la Serie A: Galliani pesca in casa Milan, festa Monza

Galliani è molto attivo e lavora per dare forma al Monza: in Serie A servono innesti pronti subito e il primo arriva dal Milan.

Il Monza continua nuovamente a stupire. Dopo l’approdo in Serie A, i primi nomi accostati al club danno la dimensione di quelle che sono le ambizioni del club.

Da Pinamonti a Messias, l’obiettivo sembra ormai chiaro. Niente spese folli, nessun passo falso, ma solo certezze che in Serie A hanno già dimostrato di poter fare la differenza. Galliani in tal senso è stato chiaro, affermando che il club lavora per restare dalla parte della classifica in cui ci sono le migliori della Serie A.

Un segnale diretto per lasciare intendere che forse una salvezza risicata non basta, e che il target sarà alzato con tutto ciò che ne consegue in termini di innesti e di crescita. Ecco perché il lavoro prosegue e la caccia è aperta. Gli innesti di certo arriveranno in attacco, e la necessità è dare imprevedibilità al fronte offensivo. C’è però una lista che Galliani ha in mano e sulla quale lavora, e comprende pedine da portare a Monza anche in altri reparti. Galliani è prontissimo, e il primo colpo è già vicino.

Monza, avviati i contatti col Milan: colpo ad un passo

La promozione del Monza è solo un primo grande passo che testimonia le ambizioni del club. Berlusconi e Galliani non le hanno mai nascoste, e del resto la storia di due figure che nel calcio hanno vinto tutto impone di alzare l’asticella degli obiettivi. Un discorso questo, che inevitabilmente passerà dal mercato, e in tal senso le prime mosse sono state già avviate.

Il focus è su una serie di calciatori in grado fin da subito di creare gruppo e portare esperienza, e saranno tante le pedine in arrivo in una squadra già ambiziosa e ricca di qualità. Resta un dato di fatto a favorire il Monza, e non è solo nella solidità del club e nella storia di chi lo guida, ma anche nella volontà già dimostrata e sbandierata di voler diventare una realtà che possa stabilmente giocare nella massima categoria.

Galliani e Berlusconi hanno un appeal particolare per i calciatori che hanno voglia di sposare il loro progetto, e le chiamate effettuate per molti protagonisti della Serie A hanno incassato aperture. Il primo colpo dovrebbe quindi essere messo nero su bianco a breve. Il Monza ha scelto l’innesto per la difesa e dovrebbe essere Matteo Gabbia. Il boom di Kalulu e Tomori chiude gli spazi, l’innesto di Botman o comunque di un altro calciatore è un segnale per il centrale, che accetterebbe di essere protagonista a Monza. La trattativa sarebbe ben avviata, e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni con una netta accelerazione per bruciare altre squadre, da tempo sul calciatore.