Ursula Corberò, il costume c’è ma non si vede: Tokyo da sogno

Ursula Corberò, una vacanza che difficilmente potrà mai dimenticare. Stesso discorso vale anche per i suoi follower che ancora devono riprendersi da quello che hanno visto dal suo account ufficiale: un vero e proprio spettacolo – VIDEO

Come riportato in precedenza i suoi fan davvero hanno finito le parole per poter descrivere la sua infinita bellezza. Decisamente incantevole l’attrice spagnola che ha fatto perdere la testa a moltissime persone dopo aver interpretato il ruolo di ‘Tokyo’ nella serie tv diventata famosa in tutto il mondo come ‘La Casa di Carta’. Adesso la Corberò ha postato un filmato che ha fatto perdere completamente la testa a tutti quanti noi. Guardare per credere.

Ursula Corberò, una vacanza da sogno: che spettacolo

Se pensavate di averla vista nella maniera più sexy possibile nel piccolo schermo mentre era impegnata a svaligiare prima la Zecca di Stato spagnola e poi la Banca, allora ci sa che non avete ancora visto il suo ultimo contenuto postato direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Un vero e proprio spettacolo per i nostri occhi, non ci sono altre parole da aggiungere. Bisogna fare solamente i complimenti a ‘Madre Natura’ per quello che ci ha donato. Il filmato in cui compare l’attrice spagnola è a dir poco magnifico. In costume è decisamente ancora più sensuale di quando l’abbiamo conosciuta nella mitica tuta rossa usata nelle loro rapine. Se ancora non avete visto (e soprattutto non avete capito di che stiamo parlando) il contenuto non vi preoccupate perché siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Vi diciamo solamente che il post sta raccogliendo una quantità infinita di “like” e commenti di approvazione che stanno arrivando da tutto il mondo. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti quando il soggetto è una delle donne più chiacchierate nel mondo delle serie tv. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Il costume c’è oppure no? Tokyo ci manda fuori di testa – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó ✨ (@ursulolita)

Ed eccola qui, in una versione estiva che probabilmente non avete mai conosciuto se non nelle riprese della serie tv che ha appassionato milioni di telespettatori. In molti si chiedono se indossa realmente oppure no un costume visto che c’è ma non si vede affatto. Una vacanza con gli amici che difficilmente potrà mai dimenticare, lo stesso vale per noi che veramente non potevamo desiderare altro.