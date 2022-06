Elisa De Panicis stesa sulla spiaggia è rovente: non la copre nulla

Un nuovo progetto presentato con scatti da urlo: Elisa De Panicis sui social è rovente e la community va in tilt.

Un vulcano di energia, progetti, scatti sensuali che incollano la community agli schermi degli smartphone. Elisa De Panicis non conosce soste e alimenta l’attesa per il suo nuovo lavoro.

Lo ha anticipato presentando un singolo, e un video in cui con look da sogno si scatena a ritmo di danza. Fa tutto parte di un Ep che si chiamerà Afrodite, e sarà presentato ai fan nelle prossime ore. La De Panicis ha alimentato l’attesa, ha risposto ai fan e da Instagram a Youtube ha anticipato frammenti di canzoni ma soprattutto di immagini che hanno raccolto veri e propri boom di consensi.

Dalle collaborazioni con grandi brand di moda agli scatti privati, passando per la presenza a Cannes e dai consigli ai followers, la showgirl famosissima in Italia e anche in Spagna è un fiume in piena. Sono le ultime foto però ad alimentare aspettativa ed entusiasmo. Sei “regali” per i fans, che hanno inondato la sua bacheca di complimenti.

Elisa De Panicis, foto da sogno per il nuovo album

Afrodite sarà l’Ep di Elisa Gold, ed è stato anticipato da chicche esclusive per alimentare l’attesa dei fan. Ciò che colpisce, prima di conoscere le tracce, sono le danze scatenate di una artista che è anche una apprezzata ballerina oltre che famosissima influencer. Del web la De Panicis conosce tutti i segreti, e i numeri confermano un seguito pazzesco.

La showgirl ha infatti quasi un milione e mezzo di followers, che non hanno potuto fare a meno di apprezzare l’ultima gallery. Treccine, sguardo che incolla allo schermo, un costume minimal in una posa in spiaggia che ha acceso l’entusiasmo. Poi un’altra foto che arriva delle stories con un serpente che striscia sul suo corpo, ed è subito boom di commenti.

C’è perfino chi la paragona a Shakira, per il fascino e la capacità di ballare e cantare con assoluta sensualità. Fra poche ore uscirà il suo Ep e sarà accompagnato dai video, ma a giudicare dalle prime immagini, dai look scelti, dalle scollature profonde che evidenziano un fisico curatissimo e dalle aspettative, per “Elisa Gold” il successo sarà assicurato.