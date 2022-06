Preso Joao Pedro, scelta fatta e nuova maglia in Serie A

L’unica cosa certa di questo calciomercato è una sola: Joao Pedro non continuerà la sua avventura al Cagliari. A prescindere se sia stata Serie B o meno, il trequartista aveva già voglia di cambiare aria nonostante in Sardegna fosse stato trattato come un idolo e leader

Ed è per questo motivo che il 30enne non smetterà mai di ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato e spinto in tutti questi anno a fare bene nell’isola. Purtroppo, però, nell’ultima stagione non ha potuto nulla visto che la squadra davvero non ha girato sin dalla prima giornata. Una retrocessione che lascia l’amaro in bocca a molti di loro che sono pronti a ripartire con una nuova squadre: il presidente Tommaso Giulini è già al lavoro.

Cagliari, la scalata alla A ripartirà senza Joao Pedro

Il Cagliari ha un solo obiettivo in questo momento: ritornare in Serie A dopo la retrocessione ottenuta quasi un mese fa. La delusione è ancora tanta e non potrebbe essere altrimenti. L’idea di Giulini è quella di fare una squadra, prevalentemente di giovani, con pochi senatori che hanno partecipato all’ultimo campionato. Tra questi, però, non ci sarà affatto l’uomo che vedete inquadrato in foto. Non è stato un anno particolarmente felice per lui: sia per come è andata la squadra a livello di risultati sia per il numero di gol e assist. Non solo: è arrivato sì l’esordio in nazionale, ma verrà ricordato come il giorno più brutto della sua vita visto che è arrivato nel corso dell’eliminazione, dalla semifinale playoff per andare al Mondiale, contro la Macedonia del Nord. Da quel momento una sola presenza e nessuna chiamata dagli Azzurri. Adesso, però, Joao Pedro ha voglia di rifarsi ed è pronto per una nuova avventura. Sempre nella massima serie, ma con un’altra maglia. Ci pensa un club pronto ad accoglierlo a braccia aperte e farlo diventare una delle icone della squadra.

Joao Pedro, assalto Monza: Galliani non molla il colpo

Il Monza vuole costruire una grandissima squadra per il suo primo anno in Serie A. Ovviamente la disposizione economica, se ci si mette anche l’ottimo lavoro dell’amministratore delegato Adriano Galliani allora le cose diventano molto più semplici. Il ‘Condor’ tenta il colpaccio ed è pronto a bussare alla porta dei sardi per chiedere informazioni sul calciatore. In realtà non c’è nulla da sapere rispetto a quello che non sanno già: il valore di mercato si aggira verso i 10 milioni di euro. Una cifra che i brianzoli sono pronti a sborsare per regalare a Stroppa un numero 10 da sogno.