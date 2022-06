Sabrina Salerno, è tutto trasparente: non si nasconde nulla

Sabrina Salerno, probabilmente così trasparente non l’avete mai vista. Una gioia per i nostri occhi, non potrebbe essere assolutamente altrimenti. Uno spettacolo della natura una delle nostre cantanti preferite che continua ad emozionarci

Continuiamo a rimanere sempre senza parole quando si parla di lei. Non potrebbe essere altrimenti visto che, proprio da quando l’abbiamo vista per la prima volta nel piccolo schermo, possiamo assolutamente confermare che la nostra vita è decisamente cambiata. Ovviamente in positivo, ci mancherebbe altro. Senza togliere anche il fatto che ci delizia con dei nuovi post direttamente dal suo profilo ufficiale social Instagram – FOTO

Sabrina Salerno, sempre più spettacolare: inimitabile

Non si tratta affatto della prima volta, ma possiamo confermare (ancora una volta) che la nativa di Genova continua a sorprendere tutti i suoi follower di Instagram. Anche in questa occasione la 54enne (sì, avete letto bene, non c’è alcun tipo di errore) fa vedere a tutti la sua straordinaria classe. Un fisico che tende sempre a migliorare. Proprio come lei. E’ un qualcosa di incredibile, davvero non abbiamo più parole in merito per poter descriverla. Mai come in questo periodo è molto attiva sui social, soprattutto del fatto che l’estate si sta avvicinando e ci mostra la sua collezione di costumi ed anche di vestiti aperti. Come in quest’ultimo caso. L’ultimo post appena pubblicato sta avendo un successo incredibile. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi a così tanta bellezza. Un piccolo spoiler di quello che vi attenderà? Un lato ‘A’ decisamente incantevole e che merita di essere visto con molta attenzione.

Sabrina Salerno, vestito sempre più trasparente: così ha esagerato – FOTO

Ed eccola qui, sempre più sensuale che mai. Direttamente da dietro le quinte del programma dove è ospite, la nostra regina indiscussa di questa speciale rubrica fa vedere a tutti le sue straordinarie qualità che non possono passare inosservate. Anche in questa occasione rimaniamo decisamente senza parole. Un lato ‘A’ così esplosivo, prima ad ora, non lo avevamo mai visto. Sguardo sempre più sensuale che mai. Davvero incredibile quanto possa continuare ad emozionarci.

Attendevamo con molta ansia il suo nuovo post ed anche questa volta non ci ha per nulla deluso. Ora è arrivato il momento che anche voi andiate sul suo profilo per poter lasciare un “cuoricino” più che meritato.