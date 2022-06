La Nations League rovina il mercato: Milan, salta il colpo

Concorrenza fortissima sull’obiettivo del Milan: la vetrina della Nations League ora rischia davvero di far saltare i piani rossoneri.

C’è una coda di stagione che per il Milan rischia di essere preoccupante. La Nations League per molti club si è trasformata in una vetrina per provare a dare valore ai talenti impegnati con le nazionali, e per molti giovani è diventata un vero e proprio trampolino di lancio.

Quei club che da tempo avevano gli occhi su alcuni talenti, dovranno però scontrarsi con alcune valutazioni in netta impennata. Fra i tanti giovani chiamati dai tecnici delle nazionali, in una competizione che consente gli esperimenti soprattutto per chi punta come l’Italia a rinnovare la squadra, molti elementi hanno trovato spazio e convinto.

È il caso di un calciatore da tempo nel mirino del Milan, vicino al colpo ma ora costretto a rivalutare tutto. Quella proposta che fino a qualche settimana fa poteva bastare per chiudere il colpo, si scontra con alcune proposte in arrivo a più elevate, che hanno già dato vita ad una vera e propria asta.

Milan, l’affare si complica concorrenza altissima sul calciatore

Il Milan ha in pugno Noa Lang. Il calciatore del Brues è al centro di una trattativa che va avanti da tempo, e che i rossoneri potrebbero ufficializzare a breve. Il primo gol in nazionale del calciatore ha però scatenato una serie di tentativi per provare a soffiarlo in extremis a Pioli. Il calciatore, dopo la rete e l’esultanza con la maglia orange, ha chiarito di aver fatto un ulteriore salto di qualità, e di aver capito con Van Gaal come inserirti al meglio nel contesto della squadra.

Le sue qualità però, non sono passate di certo inosservate. Corsa, incisività, estro. Soprattutto una naturale propensione per la rete e ancora di più per gli assist, che in una squadra come il Milan, in cui i calciatori a sostegno dell’unica punta devono saper fare tutto, è fondamentale.

I rossoneri sono ad un passo dalla chiusura dell’affare, ma alcune offerte in arrivo dopo le recenti prestazioni in Nations League, potrebbero rappresentare un ostacolo, o quantomeno allungare i tempi della trattativa. Sul calciatore sarebbero infatti piombati diversi club di Premier, e quello più interessato sarebbe al momento il West Ham. I rossoneri hanno però una carta in più, e cioè la capacità di valorizzare i giovani. Noa Lang lo sa, ed è convinto da una squadra pronta a dargli quel palcoscenico che il calciatore sta meritando a ritmo incessante di grandi prestazioni.