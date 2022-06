Addio Sassuolo: favola Consigli, va a lottare per lo scudetto

Andrea Consigli sta per realizzare uno dei suoi sogni di sempre, ovvero quello di concludere la sua carriera calcistica in una delle big del nostro campionato. Una possibilità che si può concretizzare a partire da questo mercato estivo

Dopo che sono passati otto anni dal suo arrivo al Sassuolo, dove ha difeso i pali ed onorato la maglia, anche per il classe ’87 sembra essere arrivato il momento dei saluti. Non ha assolutamente intenzione di appendere i guantoni al chiodo, ci mancherebbe altro: vuole continuare a giocare, magari in una grande squadra ed assaporare quell’aria di internazionalità che gli manca dall’ultima esperienza fatta in Europa League, sempre con i neroverdi allenati da Di Francesco.

Consigli, ci siamo: addio al Sassuolo vicino

Per Andrea Consigli l’addio al Sassuolo è sempre più concreto ed altro. Non perché non abbia più voglia di continuare a vestire quella maglia oppure perché non abbia avuto qualche problema con società e tifosi Tutt’altro: il nativo di Bergamo è un vero e proprio idolo dei propri sostenitori che lo invocano e lo ringraziano, ogni domenica, per quello che fa e soprattutto per quello che dà in campo. Tanto è vero che in questa stagione è stato assolutamente importante per la sua squadra. I suoi tifosi non potranno mai dimenticare la sua ottima prestazione, fuori casa, contro l’Inter con tanto di vittoria da parte della squadra allenata da Dionisi che riuscì ad espugnare il ‘Giuseppe Meazza‘. Nonostante il suo contatto vada in scadenza il 30 giugno del 2024, l’accordo con i romagnoli potrebbe interrompersi molto prima. Anzi, a partire dalle prossime settimane. Adesso, in questo momento, così come il resto dei suoi compagni di squadra si trova in vacanza. Del suo futuro ci sta pensando molto poco.

Consigli, opportunità Milan: pronto a fare il secondo

Anche se quel poco è importante visto che potrebbe arrivare l’opportunità che sta aspettando da una vita: ovvero quella di fare un grande salto nella big italiana pronta a puntare su di lui. Poco importa se come secondo o meno, vuole ritornare ad assaporare quel profumo di Europa che ha annusato solamente per qualche mese. Proprio a Reggio Emilia.

Con il Milan questo potrebbe verificarsi molto presto. Prima, però, i rossoneri devono piazzare il loro attuale secondo estremo difensore. Ciprian Tatarusanu, quel poco che è stato impegnato, non ha convinto del tutto ed è pronto a lasciargli il posto. Una possibilità che il 35enne non vuole farsi assolutamente scappare.