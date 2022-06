Napoli ai piedi di Elodie: perizoma in vista e scatto piccante

Elodie conquista anche la bellissima città di Napoli. In realtà non si tratta affatto della prima volta visto che, proprio pochi giorni fa, la cantante ha pubblicato delle foto direttamente dalla cittadina partenopea conquistando praticamente tutti

Non poteva essere altrimenti visto che la nativa di Roma, ovunque lei vada, ci toglie completamente il fiato. Proprio come il suo ultimo scatto che non poteva assolutamente passare inosservato e merita di essere visto con la massima attenzione. Se non avete ancora capito di cosa stiamo guardando non vi preoccupate perché siete arrivati nel posto giusto e soprattutto nel momento giusto. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Elodie, Napoli ai suoi piedi: fantastica come sempre

In realtà basterebbe anche una immagine del genere per svoltarci completamente la giornata. Una foto in primo piano di Elodie è sempre la cosa giusta da guardare. Anche se la 31enne, come il suo solito, ha voluto strafare e mandare completamente in tilt il social network Instagram con una serie di foto che passeranno sicuramente alla storia. Soprattutto per via del look che mette in mostra e che ci fa andare, automaticamente, fuori di testa. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa possiamo dire che ha decisamente esagerato. Una buona notizia per tutti quanti noi che stavamo aspettando con ansia questo momento. Il paesaggio che ha scelto è la magnifica cornice di Napoli. In realtà già qualche giorno fa si era messa in posa nel capoluogo campano per un backstage, proprio a poche ore dalla sua Roma dove era stata scelta come madrina per il ‘Pride’ che si è tenuto nella Capitale. La foto che a breve vedrete è uno spettacolo della natura, un fisico così non lo avete mai visto prima ad ora. Semplicemente un incanto, c’è poco da fare.

Elodie, addominali in bella vista: perizoma da infarto – FOTO

Nell’ultimo periodo si sta facendo vedere (e soprattutto fotografare) con le lunghe trecce ai capelli che le arrivano dietro la schiena. Fisico messo in bella mostra con degli addominali così scolpiti che ci fanno andare completamente fuori di testa. Il perizoma che fuoriesce è semplicemente da infarto. Mani in tasca, sguardo fisso verso l’obiettivo della fotocamera e si va a comandare anche la città di Napoli che cade, inevitabilmente, sotto ai suoi piedi. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione sono in arrivo per lei.