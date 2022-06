Ecco il colpo di sicura affidabilità: arriva Maggiore dallo Spezia

Anche nella stagione appena trascorsa Giulio Maggiore ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più apprezzati del nostro campionato. Lo dimostra lo strepitoso torneo realizzato con il suo Spezia che ha condotto alla salvezza

Con la fascia di capitano al braccio, il classe ’98 si è ben comportato in questi due anni nella massima serie dove ha fatto vedere a tutti le sue immense qualità. Tanto è vero che, oltre ad essere capitano della squadra (come riportato in precedenza) è un vero e proprio leader dei suoi tifosi. A quanto pare, però, la sua avventura in Liguria potrebbe giungere al termine visto che per lui è in arrivo una chiamata da parte di una squadra importante.

Spezia, è ora dei saluti: Maggiore pronto a nuova esperienza

Probabilmente non tutti sanno che il calciatore qui inquadrato in foto, per pochissimi mesi, è stato un tesserato del Milan. Delle giovanili, però, attenzione: all’età di 14 anni aveva suscitato parecchio interesse nella dirigenza rossonera che aveva visto in lui un ottimo elemento per rinforzare il settore. Anche se la sua esperienza durò molto poco per via di un infortunio gravissimo rimediato in allenamento. Complice anche il fatto che sentiva nostalgia di casa (nativo di Genova) è voluto ritornare, a tutti i costi, nella squadra che lo ha fatto crescere e soprattutto farlo esordire in Serie A. Sì, stiamo parlando dello Spezia visto che (si può dire tranquillamente) ha vestito solamente quella maglia. Giulio Maggiore è il simbolo dello Spezia. Non potrebbe essere altrimenti visto che è cresciuto con i liguri dove ha fatto tutta la trafila. Adesso, però, per lui si apre una nuova possibilità di crescita. Una occasione che lo stesso non vuole farsi assolutamente lasciare via.

Maggiore ad un bivio: due club di A su di lui

Nell’ultima stagione ha disputato ben 36 incontri (considerando anche quello unico in Coppa Italia) dove si è tolto la soddisfazione anche di trovare la via della rete in due occasioni. Specialmente quella segnata, in trasferta, contro l’Udinese che è valsa solamente una cosa: la salvezza ufficiale della squadra allenata da Thiago Motta.

Non solo visto che ha contribuito anche alla realizzazioni di quattro gol ai suoi compagni (assist). Adesso, però, è pronto per salutare e fare le valigie visto che su di lui ci sono ben due squadre pronte ad aggiudicarsi il calciatore: si tratta del Bologna e della Fiorentina.