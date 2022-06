Top bianco minuscolo: fermi tutti, Michela Persico è esplosiva

Una Michela Persico così esplosiva, molto probabilmente, non l’avete mai vista nella nostra vita. L’ex giornalista di Mediaset continua ad incantare i suoi follower di Instagram con degli scatti a dir poco fantastici. Guardare per credere – FOTO

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia, la Persico è ritornata in Italia ancora più in forma che mai. Nel suo ultimo scatto le parole non servono affatto visto che davvero siamo decisamente su un’altra dimensione quando si parla di lei. Inutile ribadire anche il fatto che il suo post sta avendo un successo incredibile: il suo top mini bianco lo dimostra. Un vero e proprio spettacolo della natura, senza alcun dubbio.

Michela Persico, ritorno in Italia di fuoco

Ovviamente non ci siamo persi un solo aggiornamento che riguarda Michela Persico. Insieme al suo compagno, Daniele Rugani, sono andati a visitare la splendida cornice di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nel paese medio orientale si sono rilassati insieme al loro piccolo. Giusto per staccare la spina in vista del rientro al lavoro. Stesso discorso vale anche per il difensore che, tra poche settimane, inizierà il ritiro con la Juventus. Anche se la sua posizione non è ancora ben definita visto che si parla di lui in ottica cessione. Non è da escludere che il classe ’94 possa lasciare definitivamente i bianconeri. Nel frattempo, però, non ci pensano più di tanto e si godono questi giorni in Toscana. Precisamente nella bellissima Firenze che è sempre un piacere visitare. Lo sta facendo appunto la giornalista. Tra una passeggiata ed una visita in un negozio, ovviamente ha anche trovato il tempo per poter farsi scattare una foto e far vedere a tutti i suoi follower il suo ultimo capolavoro che merita di essere visionato con la massima attenzione. Possiamo confermarvi che siamo rimasti decisamente senza parole.

Michela Persico, top bianco irresistibile: che fascino – FOTO

Ed eccola qui, in completo ‘total white‘ toglie decisamente il fiato. Uno spettacolo per i nostri occhi che non potevano chiedere altrimenti. Cos’altro si può aggiungere dinanzi a questa opera d’arte? Assolutamente nulla. Un top così esplosivo, molto probabilmente, non l’abbiamo e non l’avete mai visto fino ad ora. Tacchi vertiginosi e forme semplicemente straordinarie. Una bellissima foto della Persico è proprio quella che ci voleva fino ad ora. La pioggia di “like” e commenti di approvazione è garantita.