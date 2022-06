Ludovica Pagani vestita di rosso è troppo scollata: visione piccante

Abito rosso fuoco, scollatura magnetica e un volto che incolla allo schermo: Ludovica Pagani travolge la community con uno scatto da urlo.

Una carriera esplosa in un attimo, e un seguito che si moltiplica fra apprezzamenti e lavori continui. Ludovica Pagani dopo un lungo e brillante percorso di studi si è affermata nel mondo del giornalismo.

Ha collaborato con testate ed emittenti tv, poi ha trovato spazio a Sportitalia e da quel momento la sua carriera ha conosciuto il vero successo. Conduzioni, ospitate, e ancora anche progetti nell’ambito della musica l’hanno trasformata in una delle donne più seguite dagli italiani, che le regalano numeri da capogiro sui social.

Il mondo del gossip ha provato a scovare i segreti della giornalista e influencer che ha vissuto anche una storia d’amore con un calciatore. Si tratta di Stephen El Shaarawy, ma quel legame sentimentale e poi tramontato. La carriera della Pagani invece si arricchisce sempre di nuove collaborazioni con i marchi della moda, di scatti pazzeschi e di un legame con i suoi fan che la porta di diritto fra le 100 influencer più seguite d’Italia.

Ludovica Pagani, rosso da sogno: lo scatto incassa una valanga di like

Ludovica Pagani è una delle bellissime della televisione italiana ma è soprattutto una influencer fra le più apprezzate in Italia. Lo ribadiscono i numeri e le reazioni che si moltiplicano scatto dopo scatto. La giornalista vanta infatti 3 milioni e 100 mila followers ed è di diritto fra le donne più seguite in Italia.

Merito di una bellezza travolgente, di un fisico allenatissimo e di un volto attraente che incolla i followers allo schermo. Capelli biondi e fascino travolgente attirano i fotografi, così come accaduto a Cannes, in cui ha brillato con un abito pazzesco che ha lasciato tutti di stucco.

L’estate è poi una occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza, così come nell’ultimo post. Il vestito rosso si apre in una scollatura che ha mandato in tilt la community. In pochi minuti arrivano circa 200 reazioni, anche dai vip, ma ciò che lascia di stucco è uno sguardo intenso, una posa da diva, che sui social non conosce battute d’arresto. Dal red carpet al calcio, passando per i social, la Pagani è un uragano. E le sue foto lo testimoniano in pieno.