Tradimento in arrivo: lascia la Juventus per il Torino, si chiude

Il Torino ha deciso di puntare con forza al calciatore bianconero: l’affare è praticamente chiuso.

La Juve accelera, ha in mano diversi calciatori, ma resta bloccata sul mercato da due fattori ormai chiari. Il primo è lo stallo nella trattativa per Di Maria, sempre viva ma ancora non chiusa.

Il secondo è legato alle uscite, necessarie per reperire fondi da investire nel mercato o comunque per liberare spazio in rosa. Diventa fondamentale quindi trattare con i club interessanti ai calciatori bianconeri, e in tal senso il Torino ha deciso di affondare il colpo. La scelta è di puntare forte su un calciatore dei bianconeri, ma si cerca lo sconto per chiudere i conti. I bianconeri ci riflettono, hanno intenzione di trattare ma alle loro condizioni, e questo fattore blocca un affare che non però chiuso.

Juric ha messo infatti il nome del centrocampista in cima alla lista ed ha chiesto alla società di accontentarlo. Non ci sono alternative, solo trattare con Cherubini che apre le porte ma detta le condizioni.

Juve, il calciatore “tradisce”: pronto il passaggio al Torino

Il Torino ha deciso. Rolando Mandragora sarà ancora un calciatore granata, e Ivan Juric non vuole privarsene. La sua presenza in mediana è una garanzia per l’allenatore che ha dato mandato a club di chiudere l’operazione. La strada non è semplice, perché le condizioni imposte dai bianconeri sono chiare da tempo.

Per riscattare il talentuoso centrocampista campano servono 9,5 milioni di euro, una cifra non bassa per una società sempre attenta ai conti. L’impressione è che senza uno sconto non ci sia la possibilità di trattare, ma le parti hanno lo stesso obiettivo. I granata vogliono trattenere Mandragora, la Juve vuole vendere e monetizzare, e si cerca un compromesso per stringersi la mano.

La sensazione però è che l’affare sarà chiuso, con buona pace dei tifosi del Toro che non vogliono dire addio al centrocampista e della Juve che metterebbe a bilancio un’ottima operazione. Le parti si raggiorneranno probabilmente nelle prossime 72 ore per il via libera, poi il trasferimento sarà definitivo e Mandragora l’ennesimo calciatore che passerà da una sponda all’altra di Torino. Con i soldi in arrivo i bianconeri potrebbero quindi sbloccare qualche movimento in entrata. Ad esempio provare a chiudere la trattativa per Kostic, ormai ad un passo dall’arrivo in Serie A.