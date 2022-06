Melita Toniolo, tacchi e mini vestito: fa bollire il lago di Como

Melita Toniolo ha la capacità incredibile di mandare completamente in estasi tutti i suoi follower. Non solamente loro, ma anche coloro che le stanno vicino. In particolar modo gli abitanti della bellissima città di Como che hanno avuto l’onore di riceverla

Uno scatto che non ha assolutamente bisogno di essere commentato visto che il contenuto all’interno parla da solo. Un vero e propri spettacolo, non c’è bisogno di aggiungere altro. L’unico consiglio che vi diamo è quello di tenere gli occhi bene aperti per poter vedere, da molto vicino, tutto il suo magnifico repertorio che ci fa mandare completamente fuori di testa. Lo ha fatto di nuovo, ma questa volta ha un tantino esagerato: guardare per credere.

Melita Toniolo incantevole a Como: tutti ai suoi piedi

Un altro grande successo quello firmato da Melita Toniolo. Nonostante siano passati diversi anni dalla partecipazione al ‘Grande Fratello‘ l’ex coinquilina della casa fa ancora parlare di sé. Ovviamente, con l’esplosione dei social network, non poteva essere altrimenti. Anche la nativa di Treviso è una delle protagoniste indiscusse del web. Tanto è vero che il suo account di Instagram è seguito dalla bellezza di 1,2 milioni di follower che non si perdono un solo suo aggiornamento: poco importa se si tratti di post, ‘storia’ o video, l’importante è che ci sia lei come assoluta protagonista. Per chi non lo sapesse, in questo momento, si trova a Como dove sta effettuando le prime vacanze estive. Poco importa non abbiamo raggiunto quella stagione che ci piace tanto. Stesso discorso vale anche per lei che ha voluto aggiornare il suo canale ufficiale con una foto che ci ha mandato completamente fuori di testa e che merita di essere vista con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Non si tratterebbe della prima volta, ma in questa occasione si è davvero superata. Non vi resta di fare altro che concentrarvi e godervi lo spettacolo.

Melita Toniolo, vestito leggero e spacco decisivo: che scatto – FOTO

Un altro grande successo quello firmato dall’ex gieffina che si mostra ancora più seducente che mai. Non è mai cambiata, per lei il tempo sembra essersi fermato da quando l’abbiamo vista per la prima volta sul piccolo schermo. Uno spettacolo per i nostri occhi che possono notare il suo vestito decisamente leggero, delle gambe semplicemente da urlo ed un fisico che non ha bisogno di essere commentato.