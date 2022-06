Elettra Lamborghini, il costume c’è ma non si vede: lato A incontenibile

L’ultimo post pubblicato direttamente da Elettra Lamborghini sta facendo decisamente molto discutere. In tanti, infatti, si stanno domandando una cosa che sta diventando un vero e proprio emblema a cui la risposta davvero non si trova

A cosa ci stiamo riferendo? Alcuni di voi lo avranno capito direttamente dal titolo ed infatti ci stiamo riferendo al suo costume. In realtà c’è, ma è come se non esistesse. Anzi, davvero non si vede. Il motivo di tutto questo, infatti, è stato ben spiegato. Lo si capisce dalla parte finale del titolo: anche in questa occasione ha messo, in bella mostra, un lato ‘A’ che non ha assolutamente bisogno di essere commentato. Guardare per credere – FOTO

Elettra Lamborghini, un lato ‘A’ decisamente esplosivo

Sì, saremo anche ripetitivi ma davvero questa volta ci sentiamo in enorme difficoltà. Come lo sarete anche voi del resto. A quanto pare questa situazione piace molto al personaggio che vedete inquadrato in foto. Sì, stiamo parlando proprio di Elettra Lamborghini che si rende sempre più protagonista dei social network, in particolar modo quello di Instagram. Anche questa volta ha deciso di mettere in bella evidenza il suo prorompente lato ‘A’ che davvero non ha bisogno né di essere commentato né di altro. Sinceramente continuiamo a rimanere senza parole. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde visto che la stessa ha postato una vera e propria opera d’arte che merita di essere vista con molta attenzione. Anzi, rivista più e più volte visto l’altissimo contenuto che c’è all’interno. L’estate si sta avvicinando sempre di più e la bella romagnola ha voluto dare ancora un ulteriore assaggio ai suoi follower. In che modo? Ovviamente mostrando la sua stupenda collezioni di costumi che veramente ci fanno perdere completamente la testa. Guardare per credere il suo ultimo capolavoro.

Elettra Lamborghini, un costume che c’è ma non si vede – FOTO

Pensavate che stavamo scherzando? Assolutamente no. Quando si parla di lei l’unica cosa da non fare è proprio scherzare. Da dove vogliamo partire? Ovviamente dal basso con un jeans stracciato e che lascia intravedere buona parte delle sue gambe. Del bottone nemmeno l’ombra. Un fisico semplicemente perfetto. Addominali messi in bella mostra ed un fisico fin troppo rovente. Così come lo è il suo repertorio che ci manda completamente in tilt. In questa occasione lei non guarda l’obiettivo della fotocamera, noi invece siamo concentrati decisamente su ben altro.