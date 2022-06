Jovana Djordjevic, pantalone trasparente e tutti fanno zoom

Jovana Djordjevic ci regala attimi di vera gioia. Ovviamente direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram, non potrebbe essere altrimenti il luogo. L’ultimo post è una gioia e goduria per i nostri occhi che non aspettavano altro – FOTO

Nonostante sia rimasta per pochissime settimana all’Isola dei Famosi, possiamo confermare che è stata una delle protagoniste indiscusse di questo reality show che sta per giungere al termine. In quel poco tempo che è stata in Honduras ha regalato solamente spettacolo a tutto il pubblico italiano e soprattutto agli stesi naufraghi che sono rimasti semplicemente incantati dalle sue performance e non solo. Guardare per credere il tutto e buona visione

Jovana Djordjevic, top troppo stretto: incantevole come non mai

Una cosa è certa: ogni volta che la modella serbe decide di aggiornare il suo canale social è sempre una festa oltre che un grandissimo successo. Lo dimostra soprattutto il suo ultimo post che merita di essere visto con la massima attenzione. Uno spettacolo per i nostri occhi, non potrebbe essere altrimenti. Davvero continuiamo a rimanere senza parole quando si parla di lei e delle sue foto che ci fanno togliere completamente il fiato. Proprio come il suo ultimo capolavoro che non ha affatto bisogno di presentazioni. Se non avete capito di cosa stiamo parlando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi perché ne vale davvero la pena. Inutile ribadire che il suo post sta raccogliendo una pioggia infinita di “like” e anche di commenti di approvazione. I suoi follower sono rimasti, ancora una volta, a bocca aperta per lo spettacolo che ha regalato.

Jovana Djordjevic, fisico incontenibile: forme straripanti – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro. Una vera e propria gioia per i nostri occhi. Un top, di colore grigio, che sembra quasi stia per esplodere per “colpa” delle sue forme fin troppo esplosive e che non possono assolutamente passare inosservate. Occhiali da sole, sguardo sexy che fissa l’obiettivo della fotocamera, ed un pantalone così aderente che lascia intravedere delle gambe decisamente spettacolari. Ancora un altro grandissimo successo firmato dalla compagna dell’ex calciatore di Serie A, Filip Djordjevic, che in passato ha vestito le maglie sia della Lazio che del Chievo Verona. Fino ad ora nessuno la conosceva, tranne i sostenitori delle due squadre che l’hanno apprezzata sin dal primo momento.