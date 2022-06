Torreira, niente Fiorentina ma ancora in Serie A: che colpo

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Lucas Torreira dall’Arsenal. A dire il vero una notizia che ha spiazzato completamente tutti, figuriamoci i tifosi viola che non si aspettavano assolutamente questa scelta della società

Davvero non ne capiscono il motivo, anche perché il centrocampista è stato un giocatore importante nello scacchiere del tecnico Vincenzo Italiano. Tanto è vero che quest’ultimo davvero non ne poteva fare a meno e lo utilizzava molte volte. Il suo ritorno in Italia è stato devastante, tanto da risultare come uno dei migliori nel suo ruolo. Una gioia che, per, i sostenitori gigliati hanno avuto solamente per un anno. Il suo futuro, però, sarà altrove.

Torreira, niente riscatto della Fiorentina

Anche se la notizia è di pochi giorni fa è comunque di attualità: il fatto che l’ex Pescara e Sampdoria non venga riscattato dal club di Rocco Commisso ha fatto storcere il naso ad un bel po’ di tifosi che erano estremamente convinti del suo riscatto dalla società inglese. Non accadrà nulla del genere. Il giocatore è pronto a rientrare, nuovamente, nel Regno Unito per la fine del suo prestito. A quanto pare, però, non disferà le valigie visto che il suo futuro si chiamerà ancora Serie A. Le prestazioni dell’uruguagio sono state sotto gli occhi di tutti, in particolar modo di una squadra che sta seriamente pensando di acquistare il suo cartellino dai ‘Gunners‘. Non in prestito visto che gli inglesi vogliono cederlo a titolo definitivo. Non un problema per il club interessato che ha intenzioni serie di rinforzare il proprio reparto di centrocampo, magari con il suo arrivo. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi verso i 15 milioni di euro. Dopo la buona parentesi vissuta a Firenze, il nativo di Fray Bentos è pronto a ripartire ancora dall’Italia. Questa volta per sempre.

Torreira, sarà ancora Serie A e ancora Champions League

Il 26enne ha vissuto, molto probabilmente, una delle sue migliori stagioni calcistiche. Anche quelle alla Sampdoria dove è stato il fulcro del centrocampo blucerchiato. Lo dimostrano le 35 presenze (considerando anche le 4 in Coppa Italia) con i gigliati, togliendosi la soddisfazione di trovare la via del gol anche in 5 occasioni fornendo 2 assist per i propri compagni di squadra.

Già, compagni di squadra che sono pronti a rivederlo, ma questa volta come avversario. Il suo nome è stato accostato, con particolare attenzione, all’Inter di Simone Inzaghi. Il manager piacentino potrebbe chiedere a Zhang proprio lui per la linea mediana della sua squadra a partire dalla prossima stagione.