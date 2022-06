Accelerazione totale e chiusura per Muriel: colpo a sorpresa in attacco

Luis Muriel può davvero partire: arriva l’offerta giusta e i tifosi dell’Atalanta tremano per il possibile passaggio al top club.

Luis Muriel potrebbe davvero lasciare l’Atalanta. In un mercato i cui ben presto potrebbe partire un vero e proprio valzer delle punte, anche il colombiano ascolta le proposte in arrivo.

L’attaccante ha fatto le fortune di Gasperini, che riflette però su alcuni innesti e sulle mosse giuste da fare. Il tecnico ha sempre saputo rigenerare i calciatori in rosa, ha lanciato talenti che il club ha poi rivenduto a peso d’oro, e la società si fida molto di un allenatore che ha scritto un vero e proprio pezzo di storia.

Ecco quindi che l’ultima parla spetterà all’allenatore. Sarà lui a decidere quali saranno i movimenti in entrata e in uscita, ma le cifre in arrivo per il colombiano, meritano di certo una riflessione molto approfondita. Dopo tante voci pare infatti che sia arrivata una proposta irrinunciabile, e il club deciso a portare avanti la trattativa sta imprimendo l’accelerazione per tentare di chiudere il colpo.

Atalanta, i dettagli dell’offerta per Muriel

Nelle ultime settimane la Juventus ha sondato il terreno per capire le intenzioni dell’Atalanta e soprattutto una cifra da sborsare per tentare di arrivare al colombiano. Quelle voci sembrano essersi al momento frenate, ma sbuca un’altra offerta che sembra davvero convincente.

Arriva dall’estero, e potrebbe recapitarla alla Dea il Marsiglia, sempre a caccia di calciatori che hanno fatto la differenza in Serie A. Sampaoli vorrebbe alzare il tasso tecnico della squadra e il club vorrebbe accontentarlo. Dalla Francia giungono infatti notizie su una possibile offerta che potrebbe essere recapitata all’Atalanta e su un ingaggio per il calciatore che sarebbe irrinunciabile.

Il prezzo? Circa 20 milioni per un calciatore che è garanzia di reti, ma l’Atalanta potrebbe accettare anche una cifra leggermente inferiore. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi ma i tabloid francesi sono certi. Un tentativo sarà fatto, anche per anticipare la Juve e una concorrenza altissima. Gasperini permettendo, perché in casa della Dea l’ultima parola spetta ad un allenatore che ha tutto il diritto visti i risultati di scegliere gli uomini giusti per la sua squadra.