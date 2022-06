Colpo a sorpresa in Serie A: Barrow cambia maglia, affare in attacco

Musa Barrow al centro di una trattativa calda: un club pronto a prenderlo, ma il Bologna ha chiarito la propria posizione.

La sua stagione non è stata soddisfacente, ma di certo il talento non si discute. Musa Barrow è uno dei calciatori di maggiore qualità del Bologna, che riflette sul futuro dell’attaccante e sulle mosse da portare avanti in un mercato già infuocato.

In passato diversi club si sono fatti avanti per l’attaccante, che non si è mosso ed ha giurato fedeltà ai felsinei. Nell’ultimo anno però i numeri non hanno convinto del tutto. Giunto a Bologna a gennaio del 2020, Barrow mise insieme 9 centri in Serie A in poche partite. L’anno successivo si fermò a 6 in 28 presenze, e nel recente campionato ha eguagliato i 6 gol ma con 6 apparizioni in campo in più.

Ecco quindi che per l’offerta giusta il calciatore potrebbe muoversi. A decidere sarà però il Bologna, che si fida molto dell’attaccante ma sa bene che in caso di proposte irrinunciabili sarà difficile trattenerlo. Ai rossoblu una prima richiesta sarebbe giunta per Barrow, e la risposta è stata chiara e decisa.

Barrow via da Bologna: l’affare è possibile

In Serie A sta per innescarsi un valzer delle punte che potrebbe coinvolgere anche il Bologna. Sono in tanti infatti gli attaccanti pronti a muoversi e al centro di richieste importanti, e i pezzi del puzzle potrebbero incastrarsi. Non c’è solo Arnautovic infatti nel mirino di tanti tecnici pronti a soffiarlo al Bologna. Anche Barrow rientrerebbe nelle mire di un squadra che avrebbe effettuato la prima proposta.

Si tratta del Torino, in grande difficoltà nella gestione del caso Belotti. Il Gallo non ha chiarito le sue intenzioni, e per cautelarsi i granata hanno provato ad affondare il colpo per assicurarsi Joao Pedro del Cagliari. Quella che sembrava una pista facilmente percorribile si è bloccata però per la forte concorrenza di Monza e Salernitana. I campani sarebbero infatti molto forti un calciatore che il Toro vuole con forza e adesso rischia di veder sfumare.

Ecco quindi che la virata è netta e secondo Bolognasportnews.it i granata si sarebbero fatti avanti con una proposta da 10 milioni per assicurarsi Barrow. Dal Bologna sarebbe quindi arrivato un rifiuto ma anche un messaggio molto chiaro. Il prezzo del calciatore sarebbe fissato a 15 milioni e la domanda è chiara. Cosa farà adesso il Toro? Probabilmente aspetterà i movimenti riguardanti Belotti e altre punte, in una estate caldissima sul fronte degli attaccanti.