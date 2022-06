Elisabetta Canalis piccante dal parrucchiere, gonna troppo corta e tutto fuori

Elisabetta Canalis si mostra sempre piccante in tutti i luoghi in cui decide di scattarsi delle foto. Anche se, in questo caso, stiamo parlando di una ‘storia’ pubblicata direttamente dal suo account ufficiale Instagram

Il luogo, come avete ben potuto intuire dal titolo, è il negozio del suo parrucchiere di fiducia che si prende cura di lei ed ovviamente dei suoi capelli. Anche se, a catturare la nostra attenzione, non può che essere il suo look che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visto con la massima attenzione di questo mondo. Un vero e proprio spettacolo della natura, inutile anche aggiungere altro. Guardare per credere

Elisabetta Canalis, dopo il successo sul ring ne arriva un altro

Negli ultimi giorni, come vi abbiamo annunciato anche più di una volta, è arrivato il tanto atteso esordio da parte dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ sul ring della boxe. No, non è affatto uno scherzo e le foto (e soprattutto i video) lo dimostrano. E’ stata una partita a senso unico che ha visto premiare proprio la nativa di Sassari che ha battuto, ai punti, la sfidante Rachele Montori che si è dovuta inchinare dinanzi alla strapotenza fisica della 43enne. Inutile ribadire che gli occhi erano tutti puntati su di lei visto che era la star della ‘The Night of Kick and Punch‘. Tantissime erano le sfide in programma, ma quella che ha catturato l’attenzione da parte dei media non poteva che essere la sua gara. Dopo avervi raccontato di questo aneddoto, però, ve ne sveliamo un altro.

Elisabetta Canalis, look da togliere il fiato – FOTO

Dal successo sul ring ad un altro. Anche se questa volta il luogo è decisamente diverso, se non il suo parrucchiere di fiducia. Oltre ai capelli quello che ci cattura maggiormente non può che essere il suo look. Gambe scoperte e messe in bella evidenza, sotto assolutamente nulla.

E’ vero che si tratta di uno screenshot, se siete ancora fortunati potete notare il suo ultimo capolavoro postato sul suo account Instagram tramite le ‘stories’. Come ben sapete dopo 24 ore si cancellano definitivamente, a meno che la stessa non decida di salvarle sul suo canale. Nella “peggiore” delle ipotesi, però, potete venire sempre qui ad ammirare il suo capolavoro che merita di essere definito tale. I suoi follower, ovviamente, sono sempre più pazzi di lei.