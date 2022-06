Elisa De Panicis, tutta nuda si copre solo con un braccio

Elisa De Panicis questa volta esagera. Il colpo d’occhio, peró, piace tantissimo ai fan che la seguono su Instagram. Il post, che sfida la censura e non solo, ha ottenuto una marea di “mi piace” e, soprattutto, un numero molto elevato di commenti.

Anche l’influencer dei due mondi tende ad esagerare. Quando si tratta di pubblicare qualcosa sui social, in particolare su Instagram, Elisa De Panicis difficilmente riesce a conteneresi. La modella lombarda, infatti, in un modo o nell’altro, riesce a far discutere sempre di sè. Pur non apparendo più in televisione, la De Panicis sta ottenendo grande visibilità con i suoi numerosi post creati su Instagram.

La nota piattaforma social accoglie quasi quotidianamente i numerosi scatti e i tantissimi video che vedono come protagonista l’ex concorrente di “Supervivientes“(la versione spagnola de “L’isola dei Famosi, ndr) e del “Grande Fratello VIP“. Ultimamente, Instagram accoglie anche i videoclip musicali delle canzoni della De Panicis che hanno fatto registrare ottimi dati per quanto concerne le visualizzazioni. Un successo totale, insomma, a leggere anche il numero di followers che riporta il contatore presente sul suo profilo.

Elisa De Panicis, da impazzire: scatto ai limiti della censura e della blasfemia!

Elisa De Panicis ogni giorno cerca di presentarsi su Instagram con qualche “prodotto” sempre nuovo. Qualcosa che, di fatto, possa continuare a stupire i suoi fan. Scatti e video sempre più originali, quindi, che possono catturare le attenzioni dei tantissimi fan che la seguono. Gli oltre 1,4 milioni di fan, infatti, restano sempre piuttosto colpiti dai post creati dalla De Panicis. La modella lombarda, infatti, riesce sempre a mixare bene la sua bellezza e la sua sensualità che riesce a mettere in evidenza anche nei balletti che mette in scena nei suoi videoclip dei suoi pezzi.

Lo scorso 17 giugno, infatti, è stato pubblicato “Afrodite“, ultimo singolo della modella. La canzone, questa volta, è in lingua italiana e nel breve video postato su Instagram è possibile notare una De Panicis ballare in maniera sensuale. Sensualità che è protagonista anche dell’ultimo post pubblicato su Instagram. La modella è completamente nuda e utilizza le mani e una delle due gambe per coprirsi. Lo scatto, quindi, risulta ai limiti della censura, ma anche ai limiti della blasfemia visto che l’influencer si trova al centro di una croce. I tanti fan che hanno messo “mi piace” e soprattutto che hanno commentato in massa rilasciando tantissimi complimenti nell’apposita sezione.