Ilicic è al momento della svolta: c’è un club che punta a prenderlo e a restituirgli il sorriso. L’affare può andare in porto.

La sua storia è di quelle che hanno appassionato i tifosi e restituito al calcio quel fascino d’un tempo.

Quell’affetto che va oltre al pallone che rotola e alla giocata, e diventa amore per l’idolo di una tifoseria che combatte con alcuni aspetti difficili del suo carattere. A Bergamo una città intera ha sostenuto Ilicic, ma in giro per l’Italia tanti appassionati di calcio hanno sempre mostrato affetto per un campione capace di giocate incredibili ma anche purtroppo costretto a fermarsi per lunghi periodo e combattere gli spettri di una vita costellata anche da molte difficoltà.

Dopo una lunga pausa Ilicic è tornato fra gli applausi alla fine del campionato. Quei numeri, i dribbling, le reti e le valanghe di assist, sono ancora preziose per la Dea, che però incassa una richiesta sul mercato. L’affondo potrebbe essere deciso e restituire al fantasista una opportunità interessante, di sicuro a tenere in considerazione.

Ilicic, arriva l’offerta: sarà il calciatore a decidere

Quello fra Ilicic e l’Atalanta è un legame indissolubile che va oltre il campo. La società lo ha sostenuto anche nei momenti difficili, ha rispettato le sue scelte ed ha già chiarito all’attaccante di essere pronta ad esaudire le sue volontà. Il ritiro dalla scena è una ipotesi da allontanare e soprattutto da scongiurare per gli amanti del bel calcio.

Del resto il fantasista, se in forma, è un elemento in grado di accendere l’entusiasmo e dare spettacolo. Ecco perché tanti club ci pensano, e uno in particolare sarebbe pronto a bussare al procuratore e all’Atalanta.

Dopo aver rigenerato calciatori del calibro di Signori e Baggio, da Bologna potrebbero infatti ripetere la stessa operazione per Ilicic. Radio mercato parla infatti di contatti per capire le intenzioni del calciatore e valutare un innesto che rappresenterebbe molto anche per Sinisa Mihajlovic. Secondo la Gazzetta dello Sport Sartori potrebbe muovere i fili per intervenire e capire come lavorare sul calciatore. Il rapporto è ottimo, e a Bologna attendono con ansia quel calciatore in grado di accendere l’entusiasmo e di far tornare a sognare una piazza intera. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti con i rossoblu che nel frattempo battono anche altre piste.