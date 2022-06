Allegri vuole la stella della Roma: lo ha chiesto alla dirigenza

Max Allegri chiede un calciatore a sorpresa: la Juventus è pronta ad intavolare un discorso con la Roma per provare ad accontentare l’allenatore.

Il mercato della Juve entra nel vivo e il primo colpo è stato già praticamente chiuso. Pogba è un calciatore bianconero, mentre per Kostic si accelera e Di Maria tentenna.

Allegri non può più attendere e con un calendario compresso che fa arrabbiare gli allenatori, i lavori sono da accelerare per arrivare in ritiro con i gruppi già al completo. Ecco quindi che i bianconeri sondano il mercato per capire come muoversi. I calciatori al momento vagliati dalla società sono molti. Da Cambiaso a Zaniolo, passando anche per Berardi.

Spunta però un nome nuovo che potrebbe rendere ancora più infuocata la tratta fra Torino e Roma. Allegri lo segue da tempo, è un suo grande estimatore, e per caratteristiche l’elemento chiesto alla dirigenza sarebbe perfetto per la Juve che sta per nascere. Sondaggi in corso quindi, ma come sempre da un anno a questa parte sarà Mourinho a decidere. Serve l’ok del portoghese, che intanto però segue alcuni calciatori di Allegri per capire se ci sia o meno la possibilità di imbastire uno scambio.

Juve, non solo Zaniolo: chiesto alla Roma un altro calciatore

Su Zaniolo la Juve è chiaramente favorita. Il Milan sembra al momento bloccato, ma il talentuoso calciatore giallorosso non è l’unico che piace ad Allegri. Pare infatti che il tecnico abbia inserito nella lista Cristante. Il centrocampista è perfetto per le dinamiche di gioco chieste ai suoi dall’allenatore che vuole stringere.

Cristante ha fisicità, tempi di inserimento e sa segnare sia da fuori area che sui calci piazzati. Sarebbe un’arma tattica in più importante in una squadra che vuole rivoluzionare il centrocampo dopo una stagione in cui ha sofferto molto. Il calciatore sta bene a Roma, ma non rifiuterebbe una destinazione comunque importante. La cifra intanto sarebbe già stata stabilita.

La Roma per Cristante chiede almeno 20 milioni, ma ragiona su una serie di scambi possibili che potrebbero alimentare i contatti fra le due società. I bianconeri puntano infatti anche Zaniolo, alla Roma invece non dispiace Arthur, che ha però una valutazione alta oltre che un ingaggio di sicuro molto pesante. La Juve sarebbe disposta ad abbassare le pretese per provare a mettere insieme una squadra più competitiva, e riflette in una fase molto calda. Allegri infatti conosce Cristante dai tempi del Milan, e sarebbe probabilmente anche disposto a sacrificare Weston McKennie. Una perdita non da poco, ma per aver un centrocampo competitivo i bianconeri sarebbero pronti a tutto.